Elden Ring : encore un record de ventes grâce au DLC Shadow of The Erdtree

L’arrivée sur le marché de l’extension Shadow of The Erdtree a permis une grande hausse des ventes du jeu de base Elden Ring.

Non content d’être le DLC le mieux noté de l’histoire du jeu vidéo, Shadow of the Erdtree a eu un effet bénéfique surprise sur Elden Ring, le jeu de base sorti en 2022. Encensée pour sa direction artistique, ses nouvelles mécaniques de gameplay, et pour son histoire plus tragique que jamais, l’extension Shadow of the Erdtree a été un succès critique et public instantané.

À cela vient s’ajouter un fait attesté par les chiffres diffusés par GSD Data : le nombre de ventes de l’action-RPG en monde ouvert de FromSoftware ont bondi au cours du mois de juin 2024. Il est à noter que ces données ne tiennent pas compte des productions Nintendo et 505 Games, ces deux entités ne communiquant pas leurs chiffres de ventes, et concernent seulement le Royaume-Uni, mais montrent une tendance que l’on peut aisément appliquer au reste de l’Europe.

Attention, ça va trancher

Elden Ring of fire

Au mois de juin 2024, le nombre d’exemplaires vendus pour Elden Ring a augmenté de 467% par rapport au mois de mai 2024. Ce faisant, le jeu de FromSoftware s’est hissé à la quatrième place des jeux les plus vendus outre-Manche. On savait que Shadow of the Erdtree s’était écoulé à plus de 5 millions d’exemplaires en une semaine, mais avec cette augmentation de 467%, il est possible qu’Elden Ring ait franchi le cap des 25 millions de ventes déclarées début juin.

Cet « effet Shadow of the Erdtree » a également eu des répercussions sur deux autres titres de FromSoftware. D’après les données de TrueTrophies.com, Bloodborne a connu une hausse de fréquentation de 70% au cours du mois de juin, jusqu’à se hisser dans à la 65ᵉ place des jeux les plus joués sur PS4 et PS5. À une échelle plus modeste, Dark Souls III a enregistré une augmentation de joueurs de 5,9%.

Un travail tout en finesse

Les classiques dominent

Toujours selon les données de GSD, au mois de juin, le marché était dominé par les itérations annuelles de jeu de sport d’Electronic Arts (EA Sports FC 24 et F1 24), ainsi que par les indéboulonnables toujours présents dans les classements de ventes : GTA V, GTA Online, Red Dead Redemption 2… Ci-après se trouve le top 10 des ventes du mois de juin 2024 au Royaume-Uni.

1. EA Sports FC 24 (EA)

2. Grand Theft Auto 5 (Rockstar Games)

3. F1 24 (EA)

4. Elden Ring (FromSoftware – Bandai Namco)

5. Hogwarts Legacy (Warner Bros.)

6. Sid Meier‘s Civilization 6 (2K Games)

7. Red Dead Redemption 2 (Rockstar Games)

8. Call of Duty: Modern Warfare 3 (Activision-Blizzard)

9. Grand Theft Auto Online (Rockstar Games)

10. Tom Clancy’s Rainbow Six : Siege (Ubisoft)

Elden Ring, seul sur son trône

La place d’Elden Ring si haut dans ce top laisse à penser que le titre de FromSoftware pourrait acquérir le statut de long-seller, soit un titre au succès commercial au long cours, tel que GTA ou Red Dead. Un véritable exploit pour un titre dit « de niche », à l’approche du gameplay très exigeante, et à la philosophie aux antipodes de l’assistanat des blockbusters AAA.

Elden Ring est disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Series X|S depuis le 25 février 2022. Son DLC, Shadow of the Erdtree est disponible sur les mêmes écosystèmes depuis le 21 juin 2024.