The Witcher 3 vaincu par Elden Ring : Shadow of the Erdtree devient le roi des DLC

Sorti le 21 juin 2024, le DLC d’Elden Ring : Shadow of the Erdtree est devenu l’extension la mieux notée de l’histoire du jeu vidéo, prenant la place de Blood & Wine de The Witcher 3.

Le DLC de The Witcher 3 : Blood and Wine, extension d’une incroyable générosité narrative et gorgée de contenus, trônait à la première place des classements de DLC bénéficiant des meilleures critiques depuis sa sortie en mai 2016. Sur le site d’agrégation de notes Metacritic, Blood & Wine affiche un score global de 92/100, un résultat basé sur la moyenne de 52 critiques de la presse spécialisée, le plaçant ainsi sur la plus haute marche du podium des DLC les plus appréciés.

Un titre que le DLC de The Witcher 3 a conservé pendant 8 ans, jusqu’à l’arrivée de Shadow of the Erdtree, l’extension massive d’Elden Ring, qui a récolté une moyenne de 95/100, toujours chez Metacritic, note basée sur 59 critiques de la presse jeu vidéo. Shadow of the Erdtree devient donc l’extension la mieux notée de l’histoire du jeu vidéo.

CD Projekt rend hommage à FromSoftware

Beaux joueurs, les membres de CD Projekt se sont empressés de féliciter sur les réseaux sociaux les équipes de FromSoftware pour ce succès critique, en livrant par la même occasion une illustration exclusive de Geralt de Riv venant de terrasser Mogh, le Seigneur du Sang, un boss iconique d’Elden Ring. Et accessoirement passage obligé pour accéder au DLC Shadow of the Erdtree.

« Au cours des 8 dernières années, The Witcher 3 : Blood and Wine a eu l’honneur d’être l’extension la mieux évaluée pour un jeu de rôle – mais Elden Ring porte désormais cette couronne. Félicitations à toute l’équipe de FromSoftware pour leur excellent travail ! »

For the last 8 years, The Witcher 3: Blood and Wine had the honor of being the best reviewed expansion for a role-playing game – but @ELDENRING gets to wear that crown now. Congratulations to the entire team at @fromsoftware_pr on their stellar work! pic.twitter.com/aop9B1ZG3J — The Witcher (@witchergame) June 21, 2024

Des joueurs plus modérés

Malgré cet adoubement de la presse spécialisée, les retours des joueurs sont plus tempérés. En ce qui concerne The Witcher 3 : Blood and Wine, le score utilisateur de ce DLC est de 9,2/10, une moyenne obtenue à partir de 4 561 votes. Alors que Shadow of the Erdtree affiche une note utilisateur de 8,2/10, basé sur 795 évaluations. Les évaluations négatives des joueurs concernent essentiellement le degré de difficulté du DLC de FromSoftware, jugé trop élevé.

Chez le concurrent direct de Metacritic, OpenCritic, l’écart de notes entre The Witcher 3 : Blood and Wine et Shadow of the Erdtree est plus serré : 92/100 pour le DLC de CD Projekt (moyenne basée sur 78 critiques professionnelles), et 93/100 pour l’extension d’Elden Ring (moyenne basée sur 83 critiques professionnelles).

Un avant-goût du Valhalla

La réaction de FromSoftware

Le lendemain de la publication de CD Projekt félicitant les créateurs d’Elden Ring, FromSoftware a réagi, encore une fois sur X/Twitter. Une réponse pleine d’humilité, qui ne place pas Shadow of the Erdtree à un rang supérieur à Blood & Wine, mais sur le même pied d’égalité.

« C’est un véritable honneur d’être placé aux côtés de Blood & Wine, le DLC de The Witcher 3, l’un des meilleurs DLC de tous les temps. Nous sommes touchés par vos paroles bienveillantes. Merci. »

Le videur n’est pas commode

Pour l’heure, FromSoftware se concentre sur le maintien technique de Shadow of the Erdtree. Les projets à venir de la société dirigée par Hidetaka Miyazaki restent nébuleux : possibilité de produire un nouvel Armored Core, ou de réaliser un nouvel RPG, puisque le père de Dark Souls a déclaré à PCGamer qu’il était « toujours en train de créer [son] RPG de fantasy idéal« .

A lire aussi The Witcher saison 4 : adieu Henry Cavill dans le premier teaser avec Liam Hemsworth

Elden Ring : Shadow of the Erdtree est disponible depuis le 21 juin 2024 sur PC, Xbox One et Series, PS4 et PS5.