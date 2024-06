Le DLC Elden Ring détruit en moins d’une heure : l’exploit de speedrun qui force le respect

Sorti il y a moins d’une semaine, le DLC d’Elden Ring : Shadow of the Erdtree a été vaincu en moins de 60 minutes. Et ce alors que le monde entier hurle face à sa difficulté.

Avec ses 25 millions d’exemplaires écoulés, tous supports confondus, on pensait le débat sur la difficulté des titres de la firme FromSoftware mort et enterré. Que nenni, car l’arrivée du DLC Shadow of the Erdtree a ravivé les tendances à l’apitoiement d’une frange des joueurs d’Elden Ring.



Dans le plus pur héritage des us et coutumes des créateurs de la franchise Dark Souls concernant ses DLC, cette extension relève le degré d’opposition d’un cran, et apporte de nouvelles mécaniques de progression qui appellent les Sans Éclats incarnés par les joueurs à revoir certaines de leurs habitudes de jeu.

Et un valeureux joueur a déjà réussi un exploit : finir ce DLC en moins d’une heure.

Image d’un joueur après 3 heures sur Shadow of the Erdtree

Éloge de la souffrance ludique dans Shadow of the Erdtree

Le retour dans l’exploration de l’Entre-Terre s’avère particulièrement ardu, même pour les fans aguerris. D’autant plus que la dimension massive de Shadow of the Erdtree, avec sa carte aussi grande que la zone de Nécrolimbes (la première à explorer dans le jeu de base Elden Ring), et la dizaine de boss majeurs à affronter pour voir le bout du DLC, peuvent être impressionnant.

Plus encore que dans Elden Ring, dans Shadow of the Erdtree, FromSoft appelle les joueurs au dépassement de soi, à l’apprentissage de pattern des ennemis, à la résilience face à des dizaines de morts répétées. Et plus que jamais, on détestera les créatures volantes créées par Hidetaka Miyazaki, émissaires d’une volonté de nuire à la patience des utilisateurs.

Tous ces joueurs tombés au champ d’honneur

Si ces poncifs sont désormais bien connus du public, cela n’a pas empêché une partie des acheteurs du DLC d’aller déverser leurs larmes sur les avis Steam du jeu, avec pour résultat des appréciations « moyennes » pour un peu plus de 30 000 avis, alors que Shadow of the Erdtree a été encensé par la critique et se place en tant que DLC le mieux noté de l’histoire sur Metacritic, avec une note globale de 95/100.

Dans le détail, ce sont presque 15 000 évaluations négatives qui viennent pondérer les avis, et font passer le score à « moyen » sur la plateforme de Valve. Face à des commentaires élogieux de la presse spécialisée, on pourra lire les commentaires Steam de l’utilisateur Jovan : « Le DLC donne l’impression qu’il a été conçu pour la minorité de joueurs « hardcore ». Par conséquent la majorité des joueurs souls et même du jeu de base d’Elden Ring se sentiront déphasés par rapport à la difficulté des boss. La difficulté du jeu enlève le fun. »

Même chose pour celui écrivant sous le pseudonyme de Neet : « Malheureusement très mal équilibré, et non, ce n’est pas de la bonne difficulté, se faire trucider par tous les trash mobs, c’est pas bien, dommage car l’exploration et la beauté de la map sont au rendez-vous. Par pitié, équilibrez ça« . Deux avis partagés par des milliers de joueurs.

Rellana, sources des cauchemars

L’art de plier la difficulté d’Elden Ring

Mais pendant que certains se plaignent de la difficulté, d’autres joueurs amateurs de speedrun parviennent à réaliser des exploits. Le speedrunner Niko Bellic, bien connu pour ses runs « 0 death » (sans aucune mort), et sans glitches (sans exploitation de bugs de jeu) sur les SoulsBorne de FromSoftware – et leurs parents plus ou moins réussis comme Lies of P-, est venu à bout du DLC Shadow of the Erdtree en moins d’une heure le 23 juin 2024, soit deux jours après la sortie officielle de l’extension.

Rappelons que pour le commun des mortels, il faut de 30 à 50 heures pour en voir le bout.

Les détails de ce speedrun extraordinaire

Pour replacer un peu de contexte, Niko Bellic incarne tout de même un personnage de niveau 110, équipé des Globes Hérissés, des armes de corps à corps mi-poings américains mi-Morgenstern, qui lui permettent de mettre très rapidement les ennemis en état de stun (un moment d’étourdissement où l’on peut infliger un coup critique).

Même en ayant cela en tête, difficile de ne pas être impressionné face à sa manière d’écraser les boss du jeu : Rellana ne survit pas plus de 2 minutes, Romina et ses horribles tentacules se font trucider en 60 secondes, Messmer l’Empaleur subit le sort de son propre pseudonyme en une minute montre en main…

Par le pouvoir du Crâne Ancestral

Niko Bellic semble versé dans l’art d’appliquer la citation de Rorschach des Watchmens : « Ce n’est pas moi qui suis enfermé avec vous, mais vous qui êtes enfermés avec moi« .

Pourtant, malgré cet exploit, Niko Bellic n’est pas satisfait de son run. Comme le précise les commentaires sur sa vidéo, sa tentative réussie est largement perfectible. Le joueur fait de très nombreux allers-retours entre différentes zones de la carte pour récupérer des fragments d’Arbre Scadu (Scadutree Fragments), items qui permettent d’accroître les dégâts infligés aux ennemis, et de réduire les impacts subis.

On se réchauffe comme on peut

De plus, il se retrouve à perdre beaucoup de temps sur la dernière ligne droite du DLC en allant redistribuer les points de statistiques de son avatar pour passer d’un système de combat aux Poings à un système basé sur la Dextérité/Saignement. Dans les commentaires de la vidéo YouTube de Niko Bellic, certains joueurs et speedrunners estiment qu’avec de l’optimisation, il serait possible de descendre sous la barre des 30 minutes pour vaincre l’ultime boss du DLC.

Le DLC d’Elden Ring : Shadow of the Erdtree est disponible sur PC, Xbox One et Series, PS4 et PS5 depuis le 21 juin 2024.