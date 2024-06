Elden Ring : encore un record fou pour le DLC Shadow of the Erdtree qui ridiculise Cyberpunk 2077

Lancé le 21 juin 2024, le DLC d’Elden Ring : Shadow of the Erdtree s’est écoulé à un rythme inouï, avec 5 millions de ventes en moins d’une semaine.

Le chemin de la gloire est donc pavé de centaines de morts et d’écrans stipulant « Vous avez péri » pour FromSoftware. La firme japonaise dirigée par Hidetaka Miyazaki a annoncé sur X/Twitter que l’extension Shadow of the Erdtree pour Elden Ring avait trouvé 5 millions de preneurs, et ce, en moins de trois jours d’exploitation.

Avec 25 millions de jeux Elden Ring vendus, ce chiffre de 5 millions représente donc un impressionnant taux de conversion de 1/5 entre les personnes qui possèdent le jeu de base, et ceux qui ont acquis l’extension.

To the many who tread the path left by Kindly Miquella, we extend our heartfelt gratitude.

Shadow of the Erdtree plus fort que Phantom Liberty

Le DLC d’Elden Ring : Shadow of the Erdtree fait ainsi jeu égal du point de vue des quantités écoulées avec l’extension Phantom Liberty de Cyberpunk 2077. À ceci près que pour atteindre le cap de 5 millions de DLC vendus, il aura fallu trois mois à Phantom Liberty, là où il n’aura fallu que trois jours à Elden Ring : SotE.

Il s’agit là de la seconde « victoire » de FromSoftware face à CD Projekt, studio auteur de Cyberpunk 2077 et de The Witcher 3. Non content d’avoir emporté le titre de DLC le mieux noté de l’histoire du jeu vidéo par la presse, face à The Witcher 3 : Blood & Wine, avec un score Metacritic hallucinant de 95/100 (basé sur 60 critiques de journalistes professionnels), Shadow of the Erdtree confirme son potentiel de rouleau-compresseur commercial et fait mieux que le DLC de Cyberpunk en termes de rapidité de ventes.

Situation corrélée au succès public de Shadow of the Erdtree, les chiffres de fréquentations d’Elden Ring sur Steam ont connu une très forte augmentation suite à la sortie du DLC. L’action-RPG en monde ouvert de FromSoftware s’est hissé à la sixième place des jeux les plus joués sur Steam (selon les données de SteamDB).

Avec de 781 261 joueurs connectés en simultané le 22 juin, soit le lendemain de la sortie de l’extension. Elden Ring se place ainsi entre PUBG : Battlegrounds, et Naraka : Bladepoint, deux pointures du jeu multijoueurs en ligne, qui trustent systématiquement les plus hautes sphères de fréquentation de Steam.

Le chiffre de 781 261 utilisateurs est toutefois inférieur au record historique de connexion à Elden Ring sur Steam, qui se situe à 953 426 utilisateurs. Record établi en date du 28 février 2022, quatre jours après le lancement officiel d’Elden Ring. Toujours selon les mesures de SteamDB, Shadow of the Erdtree a connu un pic de visionnage sur Twitch de 647 167 spectateurs le jour du lancement de l’extension sur le marché.

Si côté public, le temps est à la célébration pour la firme d’Hidetaka Miyazaki, dans les coulisses, l’entreprise doit faire face à une situation extrêmement tendue. La Maison Mère de FromSoftware, Kadokawa Corporation, a été victime d’une attaque du groupe de hackers BlackSuit. Ces derniers ont annoncé avoir volé plus de 1,5 térabit de données à Kadokawa.

Le compte spécialisé dans la cybersécurité Falcon Feeds a relayé le communiqué de BlackSuit. Les pirates auraient accédé aux données de Kadokawa, il y a un mois, ce qui aurait mis les processus internes de l’entreprise à l’arrêt. Parmi les données volées, BlackSuit disposerait de contrats signés, de documents internes, d’emails, de données sensibles et également de données privées concernant les employés de Kadokawa et de ses filiales, donc de FromSoftware.

Godrick le greffé, boss culte d’Elden Ring

BlackSuit ne souhaite qu’une chose : de l’argent. Kadokawa aurait entamé des négociations avec les hackers, mais a priori, elles n’ont mené à rien pour le moment. Le groupe de ransomware a déclaré que la firme japonaise « essaie de régler l’affaire, mais que le montant proposé est extrêmement bas pour cette société« . Si Kadokawa ne paie pas la rançon réclamée, dont le montant nous est inconnu, les données seront rendues publiques le 1er juillet prochain.