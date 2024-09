La folie Wukong : plus fort que Zelda, le jeu chinois bat un nouveau record hallucinant

Sorti le 20 août 2024 su PC set PlayStation 5, le jeu Black Myth Wukong a encore battu un record de ventes, et fait plus fort que Tears of the Kingdom.

Les polémiques entourant le lancement de Black Myth Wukong n’auront absolument pas entaché la réussite commerciale du jeu créé par le studio chinois Game Science. Quelques jours à peine après son arrivée sur le marché, Wukong avait déjà explosé un record sur PC. Absolument magnifique graphiquement grâce à l’utilisation du moteur Unreal Engine, le blockbuster qui trouve ses racines narratives dans la mythologie chinoise était donc promis à une success story.

Bien que les voyants étaient tous au vert pour une belle réussite commerciale, personne n’aurait pu prédire un tel déferlement pour Black Myth Wukong. Le titre se vend par palettes entières, au point qu’en Chine, Sony doit faire face à une pénurie de PS5. L’action-RPG poursuit sur une courbe de ventes à la progression très rapide, et a franchi un cap de ventes hallucinant, faisant mieux que les titans Zelda : Tears of the Kingom et qu’Elden Ring.

Tu vas prendre cher Winnie l’Ourson

Black Myth Wukong King

Un mois après son lancement en février 2022, FromSoftware avait annoncé avec une immense fierté qu’Elden Ring s’était écoulé à 12 millions d’exemplaires (dont un million rien qu’au Japon). À ce jour, le jeu de FromSoft culmine à 25 millions de copies écoulées, ce que beaucoup de spécialistes ont considéré comme un rythme de ventes très solide, voire exceptionnel.

En mai 2023, Zelda : Tears of the Kingdom arrivait sur le marché, en 10 jours, ce sont 10 millions de copies qui étaient vendues. Deux mois plus tard, le jeu de Nintendo avait trouvé 20 millions de preneurs. À titre de comparaison, Breath of the Wild, sorti en 2017, n’a atteint la barre des 20 millions de ventes qu’au bout de 3 ans sur le marché. À ce jour BOTW a dépassé le cap des 30 millions de ventes.

Les chiffres de ventes de ces deux blockbusters pourraient bien être rapidement dépassés par Black Myth Wukong. En effet, le jeu de Game Science vient de passer le cap des 18 millions de ventes en moins de 3 semaines dont une grande partie, plus de 80%, de ventes en Chine. Il fait donc mieux en trois semaines que Tears of the Kingdom en deux mois. Il s’agit là de l’un des plus gros démarrages de l’histoire du jeu vidéo.

Wukong prêt à mettre la concurrence à terre

AAA made in China

Dans un article de Bloomberg publié le 5 septembre 2024, Daniel Wu, le patron de Hero Games, principal investisseur dans la société Game Science (les concepteurs de Wukong), a donné des détails sur le processus de création de Black Myth Wukong. Game Science ne vient pas de nulle part : le studio a été créé en 2014 par d’anciens employés de Tencent, qui est aujourd’hui distributeur de Wukong. Selon Daniel Wu, le succès actuel de BMW repose en grande partie sur les capacités de résilience des membres de ses équipes, et sur l’exploitation des mythes chinois.

« Si vous voulez entendre la vérité, le succès actuel de Game Science repose sur ses quatre échecs consécutifs. Wukong prouve non seulement que nous avons des capacités de création de jeux de premier ordre, mais aussi que nous pouvons raconter une bonne histoire avec des éléments chinois. »

Des combats de boss très exigeants

Cantonné aux jeux free-to-play, dont 100 Heroes et Art of War: Red Tides, le changement de braquet pour Game Science ne s’est pas fait sans douleur. Il aura fallu le soutien de la boite de production chinoise Hero Games, puis le soutien ultérieur de Tencent pour que Game Science vienne à bout du développement de Wukong. Ce ne sont pas moins de 70 millions de dollars qui ont été injectés dans la création de ce jeu AAA, pour un développement a duré six ans.

Un budget qui parait assez faible au regard des 200 millions nécessaires pour le fiasco Suicide Squad : Kill The Justice League, ou des 220 millions de dollars de budget de The Last of Us Part 2. Une différence qui s’explique par des salaires beaucoup moins élevés en Chine par rapport aux US ou au Japon, et par un système de défiscalisation obscur mais diablement efficace pour rentrer dans ses frais. Quoi qu’il en soit, il s’agit d’un budget exceptionnel pour un jeu produit en Chine.

Il met le feu aux charts

Selon l’analyste Daniel Ahmad, les 18 millions de ventes de Wukong auraient rapporté plus de 800 millions de dollars de recettes à Game Science et Hero Games. Le blockbuster est donc largement rentré dans ses frais. Notons que le titre a bénéficié du soutien public du Parti Communiste Chinois, qui a assuré au jeu une solide présence dans les médias, louant la réprésentation de l’histoire et de la mythologie chinoise.

Au vu du succès colossal de Wukong, Daniel Wu n’est pas près d’abandonner sa poule aux oeufs d’or. Une extension serait d’ores et déjà en préparation, et le patron de Hero Games a laissé entendre que d’autres jeux solos exploitant les mythes et légendes chinois pourraient être mis en production chez Game Science. Une version Xbox Series du jeu est aussi en gestation, avec un bel imbroglio : selon certaines sources, cette version tarde à arriver en raison d’une exclusivité temporaire pour PS5, alors que le studio a déclaré que ce retard est dû à des problèmes techniques… Black Myth : Wukong est disponible sur PC et PS5 depuis le 20 août 2024.