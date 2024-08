Malgré les polémiques, démarrage monstrueux pour Black Myth Wukong, le blockbuster chinois

Malgré un lancement entaché par de nombreuses polémiques et soupçons de censure, Black Myth Wukong cartonne dans les charts.

Il était l’un des jeux les plus attendus de l’année 2024. Black Myth : Wukong, le souls-like conçu par le studio chinois Game Science (filiale du géant Tencent) prend racine dans le classique de la littérature chinoise La pérégrination vers l’ouest de Wu Cheng’en et permet d’incarner un héros mi homme-mi-singe inspiré du roi singe Sun Wukong (aussi connu sous le nom de Son Goku). S’il s’agit d’un mythe vu et revu des centaines de fois dans la littérature, les comics et mangas (Dragon Ball en tête), les incursions dudit mythe dans le milieu du jeu vidéo sont plus rares.

On pense à Enslaved : Odyssey to the West de Ninja Theory sur PS3 et Xbox 360 (2010), et aux très vénérables Legend of Wukong (1996, Mega Drive) et Saiyuki : Journey West (1999, PlayStation). Est-ce l’approche blockbuster AAA de Game Science, les polémiques qui lui font une publicité énorme, ou le moteur graphique tournant sous un Unreal Engine 5 rutilant qui ont permis à Wukong de percer ? Mystère. Toujours est-il que le titre de Game Science cartonne et explose des records de ventes alors qu’il vient tout juste d’arriver sur le marché.

Son Goku, mais sans Kamehameha

Black Myth Wukong : Monkey Man

Sorti sur PC et PlayStation 5 le 20 août, et prévu pour une arrivée sur Xbox Series X|S « dès que possible », Black Myth : Wukong est d’ores et déjà un immense succès. Si les firmes Tencent et Game Science n’ont pas communiqué de chiffres de ventes officiels pour le moment, un détour par la plateforme SteamDB, qui recense les nombres de joueurs connectés aux jeux de la plateforme Steam, démontre que l’action-RPG inspiré du mythe du Roi Singe dominait déjà les classements quelques heures à peine après être arrivé sur le marché.

Tout juste débarqué, Black Myth : Wukong a passé le cap du million de joueurs connectés, et a atteint le score ahurissant de 2 223 179 joueurs connectés en simultané au jeu. Ce faisant, le titre s’est hissé à la première place du podium des jeux les plus joués sur Steam au cours des dernières semaines, passant devant les indéboulonnables free-to-play Counter-Strike 2, DOTA 2 et PUBG : Battlegrounds. Un record d’autant plus impressionnant que le jeu a rassemblé un tel nombre de joueurs en moins de 24 heures d’exploitation.

Il a mis le feu aux charts

Monnaie de Singe

Le Souls-like s’est même positionné loin devant les mastodontes Elden Ring et Cyberpunk 2077, dans le top 10 des jeux les plus fréquentés de l’histoire de la plateforme Steam : Elden Ring affichant un record de fréquentation de 953 426 utilisateurs connectés en simultané, et 1 054 388 joueurs pour Cyberpunk 2077. Il se place donc en tant que jeu solo le plus joué de l’histoire de Steam, et en deuxième place des jeux les plus joués de Steam depuis la création de la plateforme, juste derrière PUBG (3 257 248 joueurs en simultané), écrasant au passage Palworld (2 101 167 joueurs simultanés).

Ajoutons à cela que le titre peut s’enorgueillir d’afficher un taux de satisfaction des joueurs de 95,82% à l’heure où sont écrites ces lignes, ce qui correspond à des évaluations globalement « extrêmement positives » sur le site de Steam (un score basé sur 153 731 évaluations). Ce qui va lui permettre de rester très haut dans les suggestions de jeux sur la plateforme de Valve, et donc de poursuivre sa course à la gloire. Précisons tout de même que plus de 88% des ventes du jeu concerne des consommateurs Chinois, comme l’a précisé l’analyste Simon Carless.

How China-specific is interest in Black Myth: Wukong? A lot: @GameDiscoverCo's current estimate of its Steam country split for players is 88.1% China, 3% U.S., 1.6% Hong Kong, 1% Japan. pic.twitter.com/FeAFn85NBH — Simon Carless (@simoncarless) August 20, 2024

Enfin, si près de 2 millions de joueurs se sont jetés sur Black Myth : Wukong sur Steam, il est probable que le nombre de joueurs réels soit bien plus élevés, car Tencent a lancé le jeu en Chine sur sa propre plateforme WeGame, à laquelle SteamDB n’a pas accès. De plus, le nombre de joueurs PS5 est inconnu.

Black Myth : Wukong est disponible sur PC et PS5 depuis le 20 août 2024.