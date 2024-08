Star Wars Outlaws : les premiers avis pour l’open-world d’Ubisoft sont tombés

Les premières critiques concernant Star Wars Outlaws, le jeu en monde ouvert de Massive Entertainment et Ubisoft, sont là.

Star Wars Outlaws a tout du pari fou pour Ubisoft et pour la franchise Star Wars. Premier véritable jeu vidéo en monde ouvert pour la licence SW, confiée aux bons soins du studio Massive Entertainment (filiale de la maison mère Ubisoft, et studio auteur de Tom Clancy’s The Division et de Avatar : Frontiers of Pandora), avec l’appui de l’entreprise d’Yves Guillemot à la production-distribution, il propose une aventure inédite se déroulant entre L’Empire contre-attaque et Le Retour du Jedi.

Si sur le papier on pourrait croire que Star Wars Outlaws allait marcher sur les plates-bandes de Jedi : Fallen Order et Jedi : Survivor, il n’en ait rien. Le jeu de Massive Entertainment prend le pari de mettre les joueurs dans la peau d’une hors-la-loi, sans aucun lien avec la Force, dans une aventure qui tient plus d’un Han Solo-simulator, avec une histoire de braquage qui tourne mal, que d’un récit initiatique de Jedi. Les premiers avis de la presse spécialisée sont arrivés, et il s’avère que Star Wars Outlaws pourrait être une bonne surprise. Revue de presse.

Star Wars Outlaws abat le forestier

« Dans L’Empire contre-attaque, Han Solo prononce la phrase emblématique : « Tu sais, moi et les probabilités ». Au cours d’une année où nous avons tous attendu qu’un jeu exceptionnel voie le jour, j’ai l’impression – du moins pour l’instant et sans que personne ne le dise à voix haute – que Star Wars Outlaws a déjoué les pronostics.« Steph Panecasio – Gameshub

« Star Wars Outlaws est peut-être un peu trop prudent, mais ses fondations solides mènent à une aventure fantastique. Le gameplay est formidable, avec des mécanismes de furtivité parmi les plus captivants que j’ai appréciés dans un jeu depuis longtemps. Ajoutez à cela des personnages formidables, des missions secondaires amusantes et un monde ouvert magnifique, et Star Wars Outlaws est un excellent voyage à travers les étoiles.« David Burdette – GamingTrend

« Pour son premier coup d’essai dans cette chère galaxie lointaine, Ubisoft Massive réalise globalement un tour de Force des plus convaincants, dans une formule en monde ouvert relativement maîtrisée. Star Wars Outlaws est à son meilleur un très bon jeu d’action-aventure et d’infiltration, notamment grâce à l’inestimable ajout de l’adorable Nix. On peut même aller jusqu’à dire qu’il s’agit de l’un des plus beaux et immersifs jeux Star Wars à ce jour. » Geralt de Reeves – GameBlog

Vous prendrez bien un peu de fan service ?

« Aussi bien dans sa formule que son gameplay, Star Wars Outlaws reste quand même un jeu en open-world vraiment classique qui manque d’originalité, ce qui pourra en refroidir certains. Par exemple, on sent que la plateforme est très inspirée d’Uncharted tandis que les systèmes de Wanted et d’adrénaline viennent tout droit de Red Dead Redemption et que la mécanique de rechargement reprend celle de Gears of War. » Nicolas Dixmier – JeuxVideo.com

« J’aurais aimé qu’Outlaws prenne plus de risques au combat et multiplie les occasions de se cacher, mais bon sang, jouer le rôle d’un vaurien est l’un des meilleurs moments que j’ai eu avec Star Wars. Derrière chaque épisode oubliable de l’histoire se cache un peu de la magie d’Ubisoft. » Morgan Park – PC Gamer

« Star Wars Outlaws tente admirablement de simuler la vie d’une crapule de l’espace, mais il se perd rapidement dans une galaxie de gameplay frustrant et obsolète et de monde ouvert sans inspiration. » Jordan Minor – PCMag

On entend les « piou-piou » d’ici

« Dans Star Wars Outlaws, la plateforme est omniprésente, et elle est désastreuse. Non content d’utiliser l’une des peintures jaunes les plus flagrantes dans un jeu vidéo moderne, Outlaws l’associe à des tubes jaunes sur le sol qui vous mènent à votre prochain emplacement, à des flèches jaunes peintes sur des panneaux blancs, qui pointent souvent vers de gros morceaux de peinture jaune, et à des messages explicites et continus assignés à chaque rebord, point de grappin et guidon. Le résultat est […] totalement, inexcusablement infantilisant.« Chris Tapsell – Eurogamer

« Nous obtenons une monstruosité ennuyeuse en monde ouvert avec un gameplay sans inspiration, beaucoup trop de fonctionnalités inutiles et un déluge constant de contenu secondaire inintéressant. Kay et compagnie méritent bien mieux, et les joueurs aussi. Économisez vos crédits et attendez plutôt quelque chose comme un jeu de Kessel Sabacc en solo. » Kyle LeClair – Hardcore Gamer

Easy Rider

Dans sa grande majorité, la presse spécialisée à saluer le travail de Massive Entertainment sur Star Wars Outlaws. Le jeu parait solide techniquement, a une durée de vie qui n’est pas excessive et il arrive à conter son histoire sans trop de tergiversation. Cependant, le public hermétique à la formule du monde ouvert à la Ubisoft risque de ne pas pouvoir s’immerger dans cette proposition qui est loin d’être révolutionnaire.

Certains journalistes ont souligné le fait que SWO ne prenait pas assez de risques pour convaincre les plus exigeants, en particulier dans son game-design et son approche de la plateforme. On s’attendait à un open-world à la sauce Ubi emballé dans un écrin Guerre des Étoiles, et il semble que c’est exactement ce que Massive a livré. Star Wars Outlaws est prévu pour une date de sortie le 30 août 2024 sur PC, Xbox Series X|S et PlayStation 5.