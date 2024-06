Will Smith sait pourquoi tant de films se plantent au cinéma ces derniers temps (et ce n’est pas à cause de la pandémie)

Malgré la sortie de nombreux blockbusters, cette année 2024 n’est pas des plus reluisante en termes de box-office, et Will Smith pense savoir pourquoi.

Il y a peu de temps, Denis Villeneuve déclarait être déçu de voir son Dune : Deuxième Partie toujours roi du box-office 2024. Aucun problème avec son film, non, le cinéaste voulait juste que plus de gens aillent en salles, et espérait que le box-office de l’été allait être mieux que ce début d’année. Pas sûr, malheureusement, que les paroles du réalisateur aient fait bouger les choses.

En effet, certains blockbusters de ce début d’été ne sont pas vraiment être à la hauteur des espérances des studios : The Fall Guy est déjà un des plus gros flops de l’année, tout comme Argylle, tandis que Furiosa continue de décevoir face à une concurrence relativement faible et même le dernier film de Will Smith, Bad Boys : Ride or Die, malgré un démarrage prometteur (56,5 millions aux USA), fait moins bien que son aîné Bad Boys 3 (62,5 millions). Pour l’acteur principal de la saga, il y a une raison à tout cela, et la réponse se trouve sur nos petits écrans.

C’est la faute à Netflix (mais en mieux)

Présent à l’émission Hot Ones sur YouTube dans le cadre de la promotion de Bad Boys : Ride or Die, l’acteur de Men in Black et À la recherche du bonheur s’est exprimé sur les difficultés d’obtenir un vrai succès au box-office de nos jours :

La définition d’un « hit » est presque toujours la même. C’est surtout plus dur d’en faire un. Avant, tu pouvais mettre quelques explosions et deux trois bonnes blagues dans la bande-annonce et les gens venaient. La télévision fait de si bons trucs qu’il y a des choses pour lesquelles les gens ne sortent plus de chez eux. Il y a clairement une demande pour un certain genre de film pour que les gens sortent de chez eux ».

Au moins c’est pas la faute de Tik Tok

Selon Will Smith, c’est donc en partie de la faute de la télévision, et des plateformes par extension, que les gros films se vautrent dans les salles de cinéma. La catégorie de long-métrage à laquelle il fait référence est sûrement celle des remakes, des sagas, bref, des licences déjà existantes. La preuve en est, Ride or Die fait quand même le meilleur démarrage sur le sol américain depuis Godzilla x Kong : Le Nouvel Empire (87 millions sur un week-end de 3 jours).

De plus, on peut aussi dire que les gros studios n’aident franchement pas leurs films à remplir les salles. Outre les séries qui gagnent toujours plus en qualité, depuis la pandémie, les délais avant qu’un film soit placé sur une plateforme sont de plus en plus courts. Si un projet sous-performe, il sera envoyé bien plus rapidement en VOD. Vous pouvez toujours profiter de Bad Boys : Ride or Die sur un grand écran, au cinéma.