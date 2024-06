The Fall Guy avec Ryan Gosling est bel et bien un des plus gros flops de 2024

Après le flop de Bullet Train en 2022, le réalisateur David Leitch poursuit sa dégringolade au box-office avec le bien nommé The Fall Guy.

Avec Deadpool 2 en 2018, puis dans une moindre mesure Fast & Furious : Hobbs and Shaw en 2019, David Leitch est devenu un temps le nouveau roi du pétrole à Hollywood. Mais le puits a commencé à s’assécher dès 2022 et le déraillement de Bullet Train (et Brad Pitt) au box-office. Si The Fall Guy pensait rafler la mise en pariant sur Emily Blunt et le retour de Ryan Gosling en pseudo-Ken après le triomphe de Barbie, cette nouvelle comédie d’action tombe plus à plat qu’à pic.