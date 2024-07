« Trop autoritaire » : Roland Emmerich abandonne ce film de science-fiction à cause de James Cameron

Roland Emmerich devait mettre en scène ce film de science-fiction produit par James Cameron, mais a finalement quitté le projet à cause du réalisateur de Titanic.

Depuis le succès d’Avatar 2, on a bien compris que James Cameron consacrerait le reste de sa carrière de réalisateur pour Pandora. Rien qui ne l’empêche en revanche de continuer à s’occuper d’autres univers avec sa casquette de producteur. On a, par exemple, appris il y a quelques mois que James Cameron allait produire le remake d’un classique de science-fictio : Le Voyage Fantastique.

À lire aussi Notre classement des films de James Cameron

Et justement, Roland Emmerich, qu’on a pu dernièrement revoir à l’œuvre avec la série péplum Those About To Die, était censé s’occuper de le mettre en scène. Sauf que finalement, le cinéaste d’Independence Day a expliqué qu’il avait décidé de quitter le projet, notamment à cause du comportement de James Cameron.

À lire aussi Notre critique de Those About to Die

James Cameron VS Roland Emmerich

Lors d’une interview avec The Hollywood Reporter en pleine promotion de sa série péplum pour Amazon, Roland Emmerich est ainsi revenu sur le projet du remake du Voyage fantastique de Richard Fleischer que James Cameron essaie de mettre en place depuis plusieurs dizaines d’années (plus précisément depuis 1997). Mais comme le cinéaste l’a expliqué, il n’a pas voulu continuer à travailler avec le papa de Terminator :

« James Cameron est très autoritaire. C’est le moins que l’on puisse dire… et à un moment donné, j’ai tout simplement abandonné parce que je me suis demandé : « C’est son film ou le mien ? » C’est ce qui s’est passé. Mon Dieu, pourquoi est-il si autoritaire ? Moi, je veux faire mon truc, et si je ne peux pas le faire moi-même, je ne suis pas intéressé. C’est aussi simple que ça. Donc quand quelqu’un d’autre veut me dire quelque chose et est plus puissant que moi, je me casse immédiatement. Et je me suis cassé. »

James Terminator

Roland Emmerich n’est pas la première personne à se plaindre des conditions de travail avec James Cameron, et ce ne sera surement pas la dernière. Quoi qu’il en soit et concernant le remake du Voyage fantastique, il faudra sans doute encore attendre un peu avant de recevoir de nouvelles informations sur le projet, notamment sur l’identité de son réalisateur.