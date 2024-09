Après Bohemian Rhapsody, le scénariste prépare le remake d’un grand classique, avec Roland Emmerich

Anthony McCarten (scénariste de Bohemian Rhapsody) et Roland Emmerich préparent le remake d’un grand classique du cinéma.

Après le désastre financier de Moonfall (budget de production de 136 millions de dollars selon JP Box-Office, pour 67 millions de recettes dans le monde), Roland Emmerich a signé un retour XXL avec Those About to Die pour Amazon. Malgré ses gros sabots, la nouvelle création du papa d’Independence Day et du Jour d’après témoigne encore une fois de la générosité et du sens du spectaculaire du cinéaste germano-américain.

Le Gladiator de Roland Emmerich

Bohemian Rhapsody en plein désert

Une ampleur de cinéma qui n’est pas sans rappeler celle d’un des plus grands réalisateurs britanniques du milieu du siècle dernier : David Lean. Le metteur en scène du Pont de la rivière Kwaï et du Docteur Jivago a influencé des décennies de cinéma par son savoir-faire aussi bien plastique que narratif. Une influence encore d’actualité puisque d’après le Hollywood Reporter, ce brave Roland Emmerich aimerait faire un remake de Lawrence d’Arabie, aux côtés d’Anthony McCarten (scénariste de Bohemian Rhapsody et des Heures sombres).

Le film sorti aux États-Unis en 1962 a inspiré au duo une « série prestigieuse en trois saisons », dont Anthony McCarten souhaiterait écrire l’intégralité de la première. D’après le média américain, Emmerich parlerait d’un Lawrence en Arabie plus que d’un Lawrence d’Arabie ( » « In Arabia » rather than « of Arabia » « , sic), justifiant que sa création se concentrera un peu plus sur les personnages que le film original.

Peter O’Toole dans Lawrence d’Arabie

Pour rappel, Lawrence d’Arabie est d’abord l’adaptation du récit autobiographique de Thomas Edward Lawrence, Les Sept Piliers de la sagesse, qui se concentre principalement sur sa participation à la grande révolte arabe de 1916-1918. Peter O’Toole tenait le rôle-titre de ce long-métrage devenu l’un des films de chevet de grands cinéastes comme Martin Scorsese et Akira Kurosawa.

Dans les prochaines semaines, Roland Emmerich et Anthony McCarten vont faire le tour des potentiels partenaires qui accepteraient de travailler sur cette série. En attendant de savoir si elle verra le jour, notons que le Hollywood Reporter a également révélé que Roland Emmerich travaille sur une saison 2 de Those About to Die.