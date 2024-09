Terminator 7 : gros changements annoncés par James Cameron, qui prépare déjà plusieurs films

Après l’échec de Terminator Dark Fate, James Cameron a évoqué l’avenir de la franchise avec le projet Terminator 7. Un avenir sans Schwarzy ni Linda Hamilton.

En 40 ans d’existence, la saga Terminator a connu un lente descente aux enfers. Malgré un petit soubresaut avec l’intéressant et ambitieux Terminator : Renaissance, jamais elle n’est parvenue à maintenir la flamme de Terminator 1 et du Jugement Dernier. On avait même cru que l’énorme croûte Genisys, qui avait conchié une bonne partie de la mythologie de la licence, avait mis un dernier clou dans le cercueil de Sarah Connor. Mais c’est le bide retentissant de Dark Fate, vraie fausse nouvelle suite à T2, qui a terminé la saga.



James Cameron n’a pourtant pas l’intention de lâcher Skynet de sitôt. En 2022, il avait déjà évoqué la possibilité d’un nouveau film, et Cameron a même teasé un Terminator 7 en août dernier. Un nouveau projet qui devrait s’éloigner du canon officiel de la licence, puisqu’elle fera table rase du passé pour partir sur de nouvelles bases, selon les dires de Cameron.

Le site Empire a publié le 19 septembre 2024 une interview de James Cameron au cours de laquelle il a abordé l’avenir de la franchise Terminator. Le cinéaste a bel et bien confirmé le fait qu’un nouveau projet était en gestation, et que celui-ci se fera sans Linda Hamilton, ni Arnold Schwarzenegger. – pas étonnant puisqu’il avait regretté la présence du duo Terminator-Sarah Connor dans Dark Fate.

Cameron devrait même pousser le curseur encore plus loin, puisqu’il a expliqué qu’il souhaitait se débarrasser de « l’iconographie » établie par la saga jusqu’à présent. Il a déclaré ouvertement qu’il y aura plusieurs films Terminator à venir :

« Vous avez des personnages principaux impuissants qui luttent pour leur vie, qui ne reçoivent aucun soutien de la part des structures de pouvoir existantes et qui doivent les contourner tout en conservant un sens moral. Et puis vous ajoutez l’IA dans le mélange. Ces principes sont sains pour la narration d’aujourd’hui, n’est-ce pas ? Je n’ai donc aucun doute sur le fait que les prochains films Terminator seront non seulement possibles, mais que ça va botter des culs. »

Après Dark Fate, il est donc temps pour la franchise de tirer un trait sur ses 40 dernières années d’existence, pour repartir sur de nouvelles bases. Sans jamais parler de reboot ou de remake, James Cameron semble avoir l’intention de construire une nouvelle mythologie autour du principe de l’opposition entre les êtres humains et une force insurmontable.

Le réalisateur d’Abyss et Avatar a expliqué qu’à ses yeux, le jeune public a besoin de renouveau pour rentrer dans ce mythe :

« C’est le moment où l’on se débarrasse de tout ce qui est propre aux 40 dernières années de Terminator, mais où l’on vit selon ces principes. Si vous vous enfermez trop dans vos principes, vous perdez un nouveau public parce que ce nouveau public se soucie beaucoup moins de ces choses que vous ne le pensez. C’est le danger, évidemment, avec Avatar aussi, mais je pense que nous avons prouvé que nous avons quelque chose pour les nouveaux publics. »

Notons qu’il parle plus d’IA que de robots tueurs : est-ce à dire que le prochain Terminator pourrait diminuer la présence des cyborgs au profit d’une IA folle ? Une chose est presque sûre : c’est que Cameron ne va certainement pas appliquer la méthode Alien : Romulus, qui a tâché de raccrocher ses wagons aux premières heures de la saga tout en faisant le lien avec les préquels de Ridley Scott.

Le prochain film Terminator ne dispose pour le moment d’aucune fenêtre de sortie, sachant que James Cameron travaille sur trois films Avatar, et prépare également Last Train From Hiroshima.

À l’heure actuelle, le public peut se satisfaire d’une bonne dose de cyborgs tueurs grâce à la série Netflix Terminator Zero, disponible dès maintenant sur le service de streaming.