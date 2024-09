James Cameron : enfin un nouveau film hors Avatar (et en « réponse » à Oppenheimer)

Alors qu’il prépare Avatar 3, Avatar 4 et Avatar 5, James Cameron a décidé de changer d’univers avec un tout nouveau film, loin de Pandora. Et qui sera peut-être une parfaite réponse à Oppenheimer, de Christopher Nolan.

Vous vous souvenez de cette scène dans Titanic où Rose, âgée, commence à plonger dans ses souvenirs, et dit « Ça fait 84 ans… » ? 84 ans, c’est le temps ressenti depuis que James Cameron a réalisé un film qui n’est pas un Avatar. Occupé sur ce projet monstrueux depuis le début des années 2000, le réalisateur d’Abyss et Aliens, le retour y a mis toute son énergie. Normal : ce sont des superproductions aux dimensions pharaoniques, qui ont rencontré un succès phénoménal.



Mais le temps est venu de changer d’univers. James Cameron a ainsi choisi quel sera son prochain projet non-Avatar, qui sera donc son premier film non-Avatar depuis Titanic en 1997 (sans compter ses documentaires). Et ce sera un film loin de Pandora, qui reviendra sur un des événements les plus traumatisants de l’Histoire de l’humanité : les bombes atomiques au Japon.

Action réaction

LE TITRE DU PROCHAIN JAMES CAMERON

Deadline annonce que James Cameron a acheté les droits du livre de Charles Pellegrino Ghosts of Hiroshima (publié en 2025), après avoir déjà mis la main sur le précédent, Last Train From Hiroshima (publié en 2015).

L’objectif : tourner un film adapté des livres, qui sera intitulé Last Train From Hiroshima, « dès que la production d’Avatar le lui permettra ».

Ce projet d’adaptation traîne depuis 2010, lorsque le cinéaste avait acheté les droits de Last Train From Hiroshima. Mais Avatar est sorti en 2009, pour rencontrer un succès faramineux et devenir sa priorité. Sachant que Charles Pellegrino a servi de consultant sur Titanic et Avatar, Cameron avait de toute évidence gardé l’idée dans un coin de sa tête.

Le succès d’Oppenheimer (975 millions au box-office, 7 Oscars) a-t-il aidé ? Difficile de ne pas l’imaginer.

Sortir la tête de l’eau pour revenir sur Terre

JAMES CAMERON ET LE NUCLÉAIRE

Last Train From Hiroshima racontera notamment l’histoire extraordinaire d’un homme japonais durant la Seconde Guerre mondiale. Le 6 août 1945, Tsutomu Yamaguchi survit à la bombe atomique de Hiroshima, et prend un train, direction Nagasaki. Il survit alors à la deuxième bombe, le 9 août 1945.

Tsutomu Yamaguchi est la seule personne à avoir été officiellement reconnue par le Japon comme ayant survécu aux deux bombes, parmi environ 160 autres qui ont été touchées par Hiroshima et Nagasaki.

Repenser à cette scène terrifiante

En s’inspirant des témoignages de survivants et de nombreuses recherches, Charles Pellegrino raconte en détail les événements de ces deux jours qui ont changé l’Histoire de l’humanité, et tué entre 150 000 et 246 000 personnes.

James Cameron a expliqué à Deadline en septembre 2024 :

« C’est un sujet sur lequel j’avais envie de faire un film, et avec lequel je me débattais pour savoir comment le faire, depuis des années. J’ai rencontré Tsutomu Yamaguchi, un survivant de Hiroshima et Nagasaki, quelques jours avant sa mort. Il était à l’hôpital. Il nous passait le relais de son histoire personnelle, donc je dois le faire. Je ne peux pas faire autrement. »

Le Jugement dernier

Le spectre du nucléaire plane sur les films de James Cameron, de Terminator à Abyss. Et après le succès d’Oppenheimer de Christopher Nolan, qui avait justement choisi de raconter uniquement le point de vue américain Robert Oppenheimer, cette histoire du côté japonais devrait particulièrement résonner.

Autre point commun entre les deux cinéastes : James Cameron a précisé à Deadline que son film sera impérativement exploité au cinéma. Si quelqu’un avait encore un doute sur le rapport du cinéaste au streaming.

Reste maintenant à savoir quand James Cameron trouvera du temps dans le calendrier Avatar. Le tournage d’Avatar 3 : Fire and Ash s’est terminé en décembre 2020, et la post-production est en cours pour la sortie prévue en décembre 2025. Des scènes des suites ont déjà été tournées, mais le cinéaste a déclaré début 2024 que le reste tournage d’Avatar 4 (sortie prévue en décembre 2029) ne reprendra pas avant la sortie du troisième épisode. Sachant que rien n’a encore été filmé pour Avatar 5, qui sortira normalement en décembre 2031.