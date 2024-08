Scream 7 : Jenna Ortega revient sur l’affaire Melissa Barrera, virée par le studio

Melissa Barrera a été évincée de la franchise Scream en novembre 2023 et son ancienne co-star Jenna Ortega revient sur l’affaire.

Ces dernières années, la franchise Scream s’est révélée assez injuste avec ses actrices. On se souvient du cas de Neve Campbell, héroïne historique de la saga qui avait été écartée de Scream 6 après avoir demandé un meilleur salaire. Plus récemment, c’est la comédienne Melissa Barrera qui a été brutalement éjectée de la production de Scream 7, pour avoir exprimé son opinion sur la crise israélo-palestinienne.

Le lendemain du renvoi de l’actrice, l’autre vedette de Scream 5 et 6, Jenna Ortega, a elle aussi quitté le navire promptement. Un départ soudain qui n’était officiellement pas lié à l’affaire Melissa Barrera… même si on pouvait aisément douter du contraire. Aujourd’hui, la situation de Scream a changé du tout au tout, du fait d’un cauchemar de production (on se demande pourquoi). Et pendant ce temps, Jenna Ortega est revenu commenter ce qui s’est passé en novembre dernier dans une interview.

Jenna Ortega prend la parole

Dans un entretien accordé à Vanity Fair, Jenna Ortega a parlé de la saison 2 de Mercredi et de Beetlejuice 2, mais plus encore, elle a été interrogée sur le cas de Melissa Barrera et les raisons de son renvoi dans la franchise Scream. Le moyen pour la jeune actrice de déplorer la malhonnêteté de l’industrie hollywoodienne :

« Le secteur dans lequel nous travaillons est si sensible. Tout le monde veut être politiquement correct, mais j’ai l’impression qu’en faisant ça, nous perdons de notre humanité et de notre intégrité, parce que ça manque d’honnêteté. J’aimerais que nous ayons un meilleur sens du dialogue. Imaginez que chacun puisse dire ce qu’il ressent sans être jugé et que, le cas échéant, on puisse débattre et non se disputer.«

Jenna can’t scream

En dehors de cette déclaration, l’actrice ne s’est pas étendue sur son rapport à Scream 7 ou sur les raisons de son propre départ. Elle n’a donc pas clarifié si c’était bien pour un problème d’emploi du temps (comme ça avait été communiqué) ou des convictions politiques qu’elle s’est elle-même retirée de la production en novembre 2023.

Néanmoins, ses regrets avoués sur la liberté d’expression des acteurs et sa décision prise au lendemain de l’éviction de sa comparse laissent peu de place au doute. Sans compter qu’à l’instar de Melissa Barrera, Jenna Ortega avait également apporté son soutien à la cause palestinienne au moment de l’intensification du conflit. Reste que depuis le cas Scream, il paraît probable que la comédienne qui a désormais le vent en poupe (elle est bientôt à l’affiche de Beetlejuice 2) souhaite se montrer plus discrète vis-à-vis de ses opinions. L’avenir nous le dira…