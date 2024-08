Mercredi saison 2 sera encore « plus horrifique » que la première sur Netflix, selon Jenna Ortega

La saison 2 de Mercredi plongera plus encore dans ses inspirations horrifiques que la première, si l’on en croit Jenna Ortega.

Avec plus de 1,7 milliard de visionnages en quelques mois, la saison 1 de Mercredi avait été un énorme succès pour Netflix, s’imposant comme une des œuvres phares de la plateforme aux côtés de Stranger Things, Squid Game et autres Dahmer ou Bridgerton. Plus encore, la série avait explosé les compteurs sur TikTok et Instagram, notamment grâce à la fameuse scène de danse de Jenna Ortega reprise un peu partout. Sur TikTok toujours, le #WednesdayAddams y avait ainsi rapidement cumulé près de 12 milliards de vues.

Si la série a donc eu un succès considérable auprès du public, elle a également fait de Jenna Ortega une superstar. Alors qu’elle s’était déjà faite remarquer dans Scream 5, X de Ti West ou encore la saison 2 de You (sur Netflix justement), elle a enchaîné avec Scream 6 et sera bientôt à l’affiche de Beetlejuice 2 (toujours avec Burton). Et avant de se dévoiler dans la peau de Astrid Deetz, la fille de Lydia (incarnée par Winona Ryder), elle a donné quelques nouvelles sur la suite de Mercredi.

Bientôt une autre danse virale dans la saison 2 ?

Mercredi : une saison 2 en tournage et sous influences

Avant même le succès de la saison 1 (que Jenna Ortega explique ne pas avoir anticipé), une deuxième saison de Mercredi était clairement en chantier, sous l’égide de Tim Burton. Déjà à l’époque, l’équipe de la série affirmait vouloir raconter une histoire un peu « plus sombre et horrifique ». Une direction que la jeune actrice, également productrice de la série pour cette saison 2, a confirmé auprès de Vanity Fair lors d’un long entretien.

Elle a notamment cité de multiples influences pour cette saison 2 de Mercredi dont Le Masque de la mort rouge du maître Roger Corman sorti en 1964. Une référence à l’adaptation d’une nouvelle de Edgar Allan Poe que personne n’aurait vraiment soupçonné puisque la première saison reposait avant tout sur une ambiance très teen. Toutefois, que les fans ne s’inquiètent pas trop, la série gardera son ADN grand public comme l’a précisé Jenna Ortega :

Le Masque de la mort rouge, un des grands films du regretté Roger Corman

« Mercredi ne va pas pour autant soudainement devenir la série le plus gore de tous les temps. Je veux dire : il y a quand même des enfants de six ans qui regardent la série. Pour prendre un exemple, Mercredi fera des apparitions soudaines à l’écran. Elle constitue maintenant presque un jumpscare en elle-même. »

Cette saison 2 devrait donc mélanger les ambiances d’Harry Potter (grande influence de la saison 1, notamment aux niveaux des interactions entre les personnages), de Stephen King et d’Edgar Allan Poe. Un mix plutôt alléchant sur le papier, même si on n’est pas certain que tout fonctionne ensemble à l’arrivée.

Pour le reste, cette nouvelle salve d’épisodes devrait occulter le triangle amoureux de Mercredi (suite au licenciement de Percy Hynes White à cause d’accusations de viols et d’agressions sexuelles) pour laisser place à de nouveaux méchants et autres événements paranormaux. Pour les découvrir, il faudra patienter encore un long moment puisqu’aucune date de sortie n’a été officialisée par Netflix.