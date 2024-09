Salem’s Lot : les vampires de Stephen King reviennent dans une bande-annonce terrifiante

Le film Salem’s Lot, nouvelle adaptation du roman de Stephen King, bénéficie d’une nouvelle bande-annonce.

Salem’s Lot est l’un des romans les plus adaptés du maestro de l’horreur Stephen King. Après un téléfilm bancal éponyme de Tobe Hooper en 1979, le portage pseudo-suite Les Enfants de Salem en 1987, et la mini-série Salem de 2004, l’un des romans les plus terrifiants du maitre reviendra pour les petits écrans sur Max, cette fois-ci piloté par Gary Dauberman (Annabelle : La Maison du mal). Une adaptation portée par Lewis Pullman et Makenzie Leigh au casting.

Cette nouvelle adaptation partait sous les pires augures, puisque New Line avait annoncé sa production dès 2019. Entre soucis de production et galère à tous les étages, Salem’s Lot, a accumulé beaucoup de retard, entre autre à cause de la pandémie de Covid. Malgré ça, les premières images de Salem étaient convaincantes et même Stephen King a pu voir le film Salem et s’est montré enthousiaste. Le film a dévoilé une nouvelle bande-annonce, et celle-ci donne vraiment envie, au point qu’on regrette presque de ne pas le voir arriver au cinéma.

Salem’s Lot : Vampire contre-attaque

Quel choix judicieux que d’avoir gardé le contexte des années 70 pour Salem’s Lot. Il se dégage de la bande-annonce une atmosphère poisseuse et hors du temps, qui renverrait presque à celle du premier Amityville. Ce trailer étonne par sa volonté de se montrer fidèle aux écrits de Stephen King, tant dans la caractérisation des personnages, que dans la représentation des vampires, que l’on voit frontalement. Pas de demi-mesure, pas de créatures à moitié planquées dans une pénombre destinées à cacher des maquillages nuls, ces monstres sont là, en pleine lumière (de la lune bien sûr).

Nimbée dans l’ambiance délicate et étrangement angoissante de la chanson Sundown de Gordon Lightfoot, la bande-annonce de Salem’s Lot ne fait pourtant pas dans le détail, avec quelques jump scares bien sentis, et des monstres avec des crocs plein les gencives. La ville de Jerusalem’s Lot sera la théâtre d’une invasion de vampires, dont les monstres à crocs répondront aux critères historiques qui leur sont associés : ils doivent être invités pour entrer dans une maison, ne supportent pas la lumière du jour, et si vous êtes mordus, vous êtes foutus.

La Maison du Diable

Si le trailer s’avère fidèle à la version finale, on pourra compter sur un beau travail sur la colorimétrie : les scènes de jour semblent chaudes et réconfortantes, alors que les séquences nocturnes paraissent glaciales et lugubres au possible. La bande-annonce est d’autant plus maline qu’elle cache certains éléments que les lecteurs du roman auront identifié immédiatement, dont parmi eux l’identité de l’antagoniste principal, exposée en pleine jour (haha) mais de façon subtile.

De la subtilité, des crocs acérés et une bonne dose de trouille, voilà le cocktail que le public attend. À défaut d’avoir droit à une exploitation dans les salles obscures, ce qui est dommage au vu des premières images et de la bande-annonce du film de Gary Dauberman, la nouvelle adaptation de King arrivera directement en streaming en octobre, pile pour Halloween.

Salem’s Lot devrait être projeté en ouverture du festival Beyond Fest, équivalent de feu notre Festival d’Avoriaz national, le 25 septembre 2024 et sortira sur la plateforme de streaming Max le 3 octobre 2024.