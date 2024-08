Salem’s Lot : premières images pour le film d’horreur tiré de Stephen King et une date de sortie

Le film Salem’s Lot donne enfin des nouvelles, avec de premières images fort alléchantes et même une date de sortie (ou presque).

Il est peu dire qu’en ce moment Stephen King a la côte (si « en ce moment » désigne les 40 dernières années). On ne s’amusera pas à compter le nombre exacte d’adaptations, mais une page Wikipédia est dédiée aux mille et unes oeuvres tirées de ses romans, recueils et nouvelles, que ce soit au cinéma ou à la télévision. Et celle-ci n’a pas fini de s’allonger.

Parmi les prochaines, on peut citer la série Welcome to Derry, qui reviendra sur les origines de Pennywise, ainsi que le film Salem’s Lot, qui sera la troisième adaptation du livre de King après le téléfilm de Tobe Hooper en 1979 (qui a eu droit à une suite en 1987), et la série de 2004 avec Donald Sutherland. Salem’s Lot a été annoncé dès avril 2019 et le tournage s’est terminé fin 2021, mais la Warner a repoussé la sortie deux fois et depuis… plus rien, à part un coup de gueule de Stephen King contre le studio. Mais l’attente touche à sa fin puisqu’après avoir passé deux ans à faire du surplace, le projet a enfin redonné signe de vie.



A lire aussi Notre critique de Simetierre sur Paramount+

Bonjour c’est Warner, finalement le film sort, bisous »

Salem’s Lot : pour l’instant, pas de raison de sortir les griffes

Tout est bien qui finit bien. Voilà ce qu’on peut se dire avec la sortie des premières images du film Salem’s Lot, produit par James Wan. Entre l’étalonnage, les jeux de clair-obscur, le parfum rétro et gothique de la direction artistique, et enfin la photographie qui semble particulièrement soignée, ce premier aperçu est des plus encourageants.



Les studios cherchant quelle nouvelle œuvre de Stephen King ils vont bien pouvoir massacrer

Le film retracera l’histoire de l’écrivain Ben Mears qui retourne dans sa ville natale, Salem, et découvre qu’un vampire, Kurt Barlow, s’y est installé avec son associé Richard Straker. Il décide donc de le combattre avec l’aide de quelques autres habitants de la ville. Au casting, on retrouvera entre autres Lewis Pullman dans le rôle principal et Pilou Asbæk dans celui de Straker. Bill Camp jouera Mathew Burke, un professeur d’anglais qui aide Ben Mears, tandis que Spencer Treat Clark jouera Mike Ryerson, un de ses anciens élèves. Le Dr. Cody sera quant à elle incarnée par Alfre Woodard, et le père Callahan par John Benjamin Hickey.

L’enthousiasme reste toutefois à relativiser quand on sait que le réalisateur du projet, Gary Dauberman, est responsable de la purge Annabelle : La Maison du mal, parmi d’autres. Le verdict tombera en tout cas en octobre sur HBO Max, et permettra aux fans de vampires de patienter avant le Nosferatu de Robert Eggers le 25 décembre.