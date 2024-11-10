M3GAN 2.0 : casting, histoire, date de sortie et toutes les infos disponibles

Oui la poupée tueuse devrait bientôt revenir après une mise à jour. Et voici tout ce qu’il y a à savoir sur ce M3GAN 2.0.

Les méchants de film d’horreur reviennent toujours, c’est inévitable. Que ce soit Michael Myers, Jason, Freddy, le Xénomorphe ou même les requins (de manière générale), les monstres du cinéma ont la peau dure et ne veulent pas mourir. Et ça ne concerne pas que les vétérans. Les petits nouveaux et les vilains les plus récents sont tout aussi increvables. Il n’y a qu’à voir du côté de chez James Wan.



On pense à La Nonne, par exemple, déjà revenue dans une suite en 2023. Ou à Annabelle, la poupée flippante qui a fait trois retours au cinéma après sa première apparition dans Conjuring en 2013. Cette dernière n’a toutefois plus donné de nouvelles depuis 2019. Mais pas d’inquiétude, car sa cousine de la Gen Z, M3GAN, a déjà pris le relais en 2022 pour maintenir à flot le mythe de la poupée terrifiante. Et à elle aussi, un seul film n’a pas suffi… Malgré les qualités toutes relatives de son premier long-métrage (produit par James Wan), M3GAN va ainsi inexorablement revenir.

Faisons donc le récapitulatif : date de sortie, histoire, casting et tout ce qu’il faut savoir sur M3GAN 2.0.

L’histoire sans fin

Va-t-il y avoir un M3GAN 2 ?

C’est en effet le cas et, apparemment, ce n’est une grosse surprise. Dès le départ, M3GAN était conçu pour être l’introduction d’une nouvelle franchise d’horreur par Blumhouse (la maison de production de Jason Blum) et Universal Pictures aurait été plus que satisfait des résultats au box-office de ce premier film. On parle de plus de 178 millions de dollars de recettes dans le monde, pour un budget de seulement 12 millions. Voilà ce qu’on appelle un joli carton.



Ainsi, dès janvier 2023, Deadline annonce qu’une suite, M3GAN 2.0, est confirmée et avec quasiment la même équipe que le premier long-métrage. On ne change pas une recette qui gagne, dirons-nous. Du moins, pas une recette qui gagne des sous. C’est donc Gerard Johnstone (réalisateur du premier opus) qui est annoncé pour reprendre les commandes sur M3GAN 2.0, dont le tournage a démarré en juillet 2024.



‘M3GAN 2.0’ has begun filming.



In theaters on June 27. pic.twitter.com/yQJ4YGrRQU — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) July 16, 2024

QUELLE EST LA DATE DE SORTIE de M3GAN 2.0 ?

Après l’annonce du projet d’une suite, Universal a programmé M3GAN 2.0 pour sortir le 17 janvier 2025. La production connaissant un peu de retard, le film sera finalement d’abord repoussé au 16 mai 2025 puis au 27 juin 2025, comme révélé par Deadline en mai dernier. Depuis, cette date de sortie pour les États-Unis n’a pas bougé et devrait donc être définitive jusqu’à preuve du contraire.

On ne sait pas la date de sortie française officielle, mais on peut tout de même miser sur le 25 juin 2025.

‘M3GAN 2.0’ has been delayed to June 27, 2025. pic.twitter.com/lX79LHAfMg — Film Updates (@FilmUpdates) May 16, 2024

DE QUOI PARLERA M3GAN 2.0 ?

On ne sait encore rien du synopsis de M3GAN 2.0, si ce n’est que sa pernicieuse intelligence artificielle va sans doute trouver le moyen de se réincarner dans un corps robotique plus performant et dangereux. Si on s’en réfère au retour d’une partie du casting original, on peut supposer qu’il ne s’agira pas d’une intrigue inédite avec un autre jouet qui déraille dans une autre famille tourmentée.

Au contraire, l’histoire de M3GAN 2.0 devrait reprendre là où elle s’était arrêtée. De la même façon que les tueurs de slasher sont très attachés à leur final girl, la poupée M3GAN semble ne pas vouloir abandonner sa famille et plus précisément la jeune Cady, son ancienne propriétaire. Certaines rumeurs évoquent également l’apparition d’une autre poupée, non moins mortelle, et qui pousserait M3GAN à se la jouer Terminator 2 en essayant de protéger Cady de celle-ci. Mais c’est à prendre avec de très grosses pincettes pour l’instant.

'M3GAN 2.0' is rumored to turn the titular doll baby face.



The doll would try to protect Gemma and Cady against rumored newcomer AM3LIA. #M3GAN pic.twitter.com/9Xw95qaEwy — CriticalOverlord (@CriticalOverlo3) January 9, 2024

QUE SAIT-ON SUR LE CASTING DE M3GAN 2.0 ?

Comme évoqué plus tôt, une bonne partie du casting de l’opus précédent sera là :

Parmi les nouveaux venus, on pourra aussi compter sur la présence de la comédienne ukrainienne Ivanna Sakhno (Pacific Rim : Uprising, Ahsoka) et de Jemaine Clement (Legion, Avatar 2).

Quitte à ce qu’elle revienne, on espère un peu plus de violence et de folie

OÙ SERA DIFFUSÉ M3GAN 2.0 ?

Selon toute vraisemblance, M3GAN 2.0 nous attendra dans les salles de cinéma dès le jour de sa sortie. Du moins, ce sera certainement le cas aux États-Unis, vu qu’il y a déjà sa date de diffusion. Reste à voir ce qu’il en sera pour la France… même s’il ne devrait pas y avoir de souci.