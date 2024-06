Les 4 Fantastiques : une théorie officiellement confirmée pour le prochain gros Marvel

Kevin Feige, grand patron de Marvel, a confirmé une théorie sur le film Les 4 Fantastiques et ça donne envie d’en voir plus.

Marvel a du lourd en stock pour les prochaines années. Entre Deadpool & Wolverine, qui bat des records de prévente, Daredevil va ramener le meilleur aspect la série Netflix et le film Les 4 Fantastiques qui arrive l’année prochaine, la firme chapeautée par Kevin Feige espère sortir du creux traversé avec les flops Ant-Man 3 et The Marvels.

Le projet le plus scruté du lot est probablement le long-métrage centré sur le quatuor de Reed Richards. Pour la communication sur ce reboot, Marvel distille peu à peu des informations. Au niveau du casting, hors les 4 fantastiques eux-mêmes, on a appris que le grand méchant Galactus ferait, a priori, partie de l’aventure (et Marvel en a besoin) ou encore qu’on aurait une version féminine du Surfeur d’argent. De belles informations, mais rien de bien concret à se mettre sous la dent du côté de l’histoire, jusqu’à ce que Kevin Feige laisse enfin quelques indices.

Même lui est choqué par la nouvelle

Fantastic 60’s

C’est sur The Official Marvel Podcast que le président de la firme appartenant à Disney a donné des indices sur le très attendu reboot des 4 Fantastiques, et ce qu’il laisse sous-entendre est la quasi-confirmation d’une théorie que beaucoup de fans ont depuis un moment sur les différentes affiches promotionnelles du film.

« Beaucoup de gens futés ont remarqué que ce paysage urbain ne ressemblait pas exactement au New York que nous connaissons, ou au New York qui existait dans les années 60 dans notre monde. Et ce sont des observations intelligentes, je dois le dire. »

C’est vrai, ce n’est pas New-York… c’est NIORT

En plus de confirmer la période où prend place le film, les années 60, Kevin Feige, sans vraiment le dire, a donc quasiment affirmé que Les 4 Fantastiques se dérouleraient dans un univers parallèle à celui des autres films du MCU. Et quand on observe la ville rétro-futuriste en arrière-plan, c’est vrai que cela semble évident. Sachant que Secret Wars, l’arc adapté pour le prochain Avengers, mélange des héros de différents univers, nous devrions enfin visiter réellement l’un d’eux pour plus de temps que dans Doctor Strange 2 ou via un épisode de What if…?

Ce reboot des 4 Fantastiques s’annonce donc de plus en plus intrigant. Pour rappel, l’équipe principale est composée Pedro Pascal (Mr. Fantastic), Vanessa Kirby (La Femme Invisible), Jospeh Quinne (La Toche Humaine) et Ebon Moss-Bachrach (La Chose). Galactus sera incarné par Ralph Ineson et Le Surfeur d’Argent par Julia Garner. La sortie du film est prévue pour le 23 juillet 2025.