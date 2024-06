Daredevil : Born Again va bien ramener le meilleur élément de la version Netflix sur Disney+

La série Daredevil : Born Again sera différente de sa version Netflix, mais reprendra un élément phare sur Disney+, a annoncé Charlie Cox.

Au départ, Daredevil : Born Again a été annoncée comme un soft reboot, mais plus on avance dans le temps, plus on a du mal à voir les différences entre la série Netflix et la nouvelle itération prévue pour 2025. Ça fait un moment qu’on sait que Charlie Cox, Vincent D’Onofrio et Jon Bernthal reprendront bien leur rôle de Matt Murdock, Wilson Fisk et Frank Castle, et les annonces se sont enchainées depuis.

Déjà, le trio Murdock, Foggy et Karen Page sera bien de retour, alors qu’il n’était pas dans les plans de la série. Deborah Ann Woll et Elden Henson reprendront aussi leurs postes tout comme Wilson Bethel en Bullseye et Ayelet Zurer en Vanessa Fisk. La série commence donc à ressembler plus à une suite qu’à un reboot, et les similarités ne vont pas s’arrêter là. En effet, un des points les plus appréciés de Daredevil version Netflix sera aussi de la partie, comme l’a confié Charlie Cox lui-même.

Born Again a intérêt à faire mieux que ca

Daredevil : grosse bagarre again

Lors de la Fan Expo Boston, l’acteur était présent aux côtés de Vincent D’Onofrio pour un panel. Le modérateur, Steven Weintraub, rédacteur en chef de Collider, lui a demandé si les « oners » (les combats en plan-séquence) allaient revenir dans Born Again et s’il pouvait expliquer ce dont il s’agissait :

« Il y a différents types de oners. Un oner est une scène de combat qui se déroule en un seul plan, sans [coupures]. Un vrai oner, c’est vraiment une seule prise, sans montage, sans coupure, sans morphing. Le morphing, c’est quand on fait passer la caméra devant quelque chose qui est d’une couleur unie, et qu’on peut techniquement couper pendant le noir. Donc, si la caméra passe devant la chemise noire de quelqu’un, il y a un moment pendant lequel tout l’écran est noir, et on peut couper sur une prise différente après ça. On a l’impression qu’il s’agit d’un plan-séquence, mais ce n’est pas le cas. […] Ceux qui ont hâte [des combats en oners/plan séquence] ne seront pas déçus. »

Une séquence qui tape dans l’œil (des méchants)

Vous l’avez compris, ces « oners » ce sont les fameux combats en plan-séquence qui marquait chaque saison de Daredevil sur Netflix. Dans la première, ce combat se déroulait dans un couloir et se voulait un hommage au Old Boy de Park Chan-wook. Dans la deuxième, le combat prenait place dans des escaliers, et enfin, dans la troisième, il avait lieu dans une prison. Il est en tout cas particulièrement alléchant de voir Charlie Cox promettre le retour de cette marque de fabrique dans Born Again.

Maintenant, on a hâte de découvrir si le « oner » de Daredevil : Born Again en sera réellement un, ou s’il trichera. Et si l’on comprend bien les propos de Cox, on peut supposer que ce plan-séquence sera bel et bien réel. Daredevil : Born Again ne sortira pas avant mars 2025 minimum sur Disney+.