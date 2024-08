Le Masque de Zorro : pourquoi c’est un chef-d’œuvre du film d’aventure

Il est grand temps que le panthéon des films d’aventure soit marqué d’un grand Z, et que Le Masque de Zorro y pénètre enfin.

Le jour de gloire est arrivé : après des mois de teasing, Antoine a enfin pu réaliser sa vidéo sur Le Masque de Zorro, l’un des films les plus précieux de son enfance. Au-delà de la qualité de son écriture et de ses combats à l’épée, le film de Martin Campbell représente une intersection cinéphile fascinante, entre le passé d’Hollywood et son futur super-héroïque, annonçant autant la fin d’une époque que le début d’une nouvelle.

Il est temps de rétablir la justice et de rappeler que Le Masque de Zorro, c’est quand même super, alors que Zorro avec Jean Dujardin qui sort sur Paramount+ à la fin de l’année, ça a pas l’air fou. Après, ne soyons pas médisants, si ça se trouve, dans 20 ans, Antoine Jr. sortira une chronique sur la série qui sera considérée comme un chef-d’œuvre d’humour.