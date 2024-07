Le Comte de Monte-Cristo bat un record d’entrée au box-office, mais vise encore plus haut

Le Comte de Monte-Cristo, réalisé par Alexandre de La Patellière et Mathieu Delaporte, a déjà dépassé la barre des 2 millions d’entrées.

Le Comte de Monte-Cristo, avec Pierre Niney dans le rôle d’Edmond Dantes, a poursuivi sur son excellente lancée. Quatre jours après sa sortie, le film produit par Dimitri Rassan avait passé le million d’entrées. Il aura fallu toujours juste huit jours pour que cette 24e adaptation du roman éponyme d’Alexandre Dumas franchisse le cap des deux millions de spectateurs, un record de rapidité pour le Dumas Cinematic Universe.

Sorti le vendredi 28 juin 2024, le film d’Alexandre de La Patellière et Mathieu Delaporte a pu profiter de l’effet Fête du Cinéma. L’événement s’est tenu du 30 juin au 3 juillet 2024 et cette Fête du Cinéma 2024 a connu un record historique de fréquentation avec 4,6 millions d’entrées. Des chiffres de fréquentation exceptionnels, portés non seulement par Le Comte de Monte-Cristo, mais aussi par Vice-Versa 2 et Un p’tit truc en plus.

Le Comte est bon

Présentée hors compétition au Festival de Cannes en mai dernier, Le Comte de Monte-Cristo avait été accueilli sous de plutôt bons auspices. Le film ne s’aventure pas en dehors des jalons du roman d’Alexandre Dumas, et compte la quête de vengeance d’Edmond Dantes, après que celui-ci a été emprisonné à tort. À l’affiche, Pierre Niney est escorté par Laurent Lafitte, Anaïs Demoustier, et Bastien Bouillon.

2 millions de fois MERCI ! 🔥

À votre tour de découvrir LE COMTE DE MONTE-CRISTO, réservez votre place ! https://t.co/iqdlzyvlXA

Un film de #MatthieuDelaporte et #AlexandreDeLaPatellière. Produit par Chapter 2 (@Dimitri_Rassam) et Pathé Films. pic.twitter.com/AxA7VfszT6 — Pathé Films (@PatheFilms) July 7, 2024

Dans une interview accordée à franceinfo le 30 juin 2024, le producteur du Comte de Monte-Cristo, Dimitri Rassam a déclaré qu’il souhaitait « aller chercher les 4 millions d’entrées, voire un peu plus« . Avec un budget de 43 millions d’euros, pour être rentable, l’adaptation du Comte doit faire mieux au box-office que Les Trois Mousquetaires : D’Artagnan, soit plus de 3,3 millions d’entrées.

Également producteur des Trois Mousquetaires, Dimitri Rassam a confirmé que le troisième volet de sa saga avec François Civil était en production, et qu’il visait « l’horizon 2027 » pour sa sortie. Une étape de plus vers la construction d’un Alexandre Dumas Cinematic Universe. Avec plus de 80 romans écrits par Dumas, dont La Reine Margot, L’Homme au Masque de Fer ou La Tulipe Noire (tous déjà adaptés au cinéma), c’est un énorme vivier d’adaptations potentielles qui pourraient se profiler.