Dracula est dans la meilleure adaptation du Comte de Monte-Cristo, et elle s’appelle Gankutsuou

Si le cinéma trouve une source d'inspiration intarissable dans la littérature, les adaptations de ces histoires manquent parfois d'inventivité. Les grands romans mériteraient pourtant des réinventions plus surprenantes... Comme ce fut le cas, en 2005, avec la superbe série Gankutsuou.

En 2025, Dracula continue d’être recyclé au cinéma, tandis que Frankenstein s'apprête aussi à renaître chez Netflix. Du côté du cinéma français, le triomphe du Comte de Monte-Cristo avec Pierre Niney inspire bien des producteurs à relancer la machine des adaptations filmiques de romans cultes ; en particulier ceux du XIXᵉ siècle. C'est après tout le siècle qui a vu la révolution du divertissement populaire (avec la naissance des romans feuilletons) et qui a fait naître un grand nombre de monstres, héros et surhommes mythiques de notre imaginaire.

Les légendes de Jean Valjean, D'Artagnan, Capitaine Nemo, Dorian Gray, Dracula, Edmond Dantès ou Sherlock Holmes semblent inépuisables. Eux qui sont, à bien des égards, les ancêtres de nos super héros modernes. Ils sont devenus des mythes constamment ramenés à la vie, peu importe l'époque. Mais encore faut-il savoir quoi en faire. Car la clé de la bonne adaptation d'un mythe (littéraire ou non) n'est ni la fidélité absolue ni l'ambition folle. C'est l'art de la réinterprétation inspirée.

Insuffler une âme résolument moderne et esthétiquement singulière dans une adaptation, c'est encore la meilleure façon de la moderniser justement. Et un excellent exemple de ça c'est la passionnante série d'animation Gankutsuou.

L'improbable meilleure adaptation d'Alexandre Dumas

Gankutsuou : réinvention d'un mythe

Parmi les noms cités plus tôt, ceux de Dracula et d'Edmond Dantès sont parmi les plus populaires. Ils ont connu une pléthore d'incarnations à travers des films, séries ou BD. Ce bon vieux Vlad l'Empaleur est si monstrueusement célèbre qu'il fait même de l'ombre à tous les autres membres de son espèce (on espère un jour un peu d'amour pour la Carmilla de Sheridan Le Fanu...). Quant au Comte de Monte-Cristo, il est le modèle de tous les justiciers vengeurs qui lui ont succédé ; du Fantôme de l'Opéra jusqu'à Batman.

Alors comment peut-on encore raconter leurs histoires de nos jours en étant pertinent ? Car si on peut apprécier l'adaptation de Monte-Cristo sortie en 2024 ou adorer le Nosferatu de cette même année, il n'en reste pas moins que ce sont des actualisations très scolaires des récits d'origine. Ces films apportent peu aux personnages et se contentent souvent de les dépoussiérer, en pastichant même de précédentes adaptations. En revanche, si on se retourne quelques 20 ans en arrière, on peut trouver un OVNI qui accomplit le prodige d'adapter le roman d'Alexandre Dumas avec un vrai regard unique... tout en y ajoutant l'ADN du Dracula.

