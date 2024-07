Le Comte de Monte-Cristo plus fort que Les Trois Mousquetaires, le film dépasse déjà le million d’entrées

Après seulement cinq jours en salles, Le Comte de Monte-Cristo de Matthieu Delaporte et Alexandre de La Patellière dépasse le million d’entrées et fait mieux que Les Trois Mousquetaires.

Si les deux films Les Trois Mousquetaires de Martin Bourboulon n’ont pas tenu toutes leurs promesses, ça n’a pas empêché le public d’attendre avec impatience Le Comte de Monte-Cristo. Porté par Pierre Niney, cette énième adaptation du roman culte d’Alexandre Dumas (encore et toujours lui) représente une autre tentative de gros blockbuster à la française, et les spectateurs répondent présents !

L’un des producteurs de Monte-Cristo avait ainsi annoncé que le film cumulait plus « 300 000 entrées en deux jours« , et on dirait bien que le long-métrage ne s’est pas arrêté là. Au contraire, il vient de réaliser un excellent début, en dépassant la barre symbolique du million d’entrées en tout juste cinq jours.

Le Comte de Million-Cristo

C’est le vrai trésor des Templiers ! Le Comte de Monte-Cristo vient ainsi de dépasser le million d’entrées après seulement cinq jours en salles. Si on le compare aux deux films Les Trois Mousquetaires, D’Artagnan avait dû attendre la fin de sa première semaine d’exploitation pour arriver au même stade, tandis que Milady avait eu besoin de deux semaines. Il réalise de ce fait la meilleure semaine de lancement pour un film du Dumas Cinematic Universe.

Ce résultat doit évidemment enchanter Dimitri Nassam, l’un des producteurs du Comte de Monte-Cristo. De passage chez France Info il y a quelques jours, il avait notamment parlé du budget du film de Matthieu Delaporte et d’Alexandre de La Patellière, précisant qu’ils voulaient et espéraient faire mieux que pour Les Trois Mousquetaires :

« On espère faire plus que Les Mousquetaires […]. C’est 43 millions d’euros de budget [pour le Comte de Monte-Cristo], on va dire qu’il faut faire plus que D’Artagnan pour que ça fasse sens […]. Le point mort est un peu plus bas [par rapport au budget de Monte-Cristo], mais pour équilibrer ces films, on aimerait bien aller chercher les 4 millions d’entrées et un peu plus. »

« Ce n’est pas de la vengeance, c’est un braquage. »

Pour rappel, Les Trois Mousquetaires : D’Artagnan avait cumulé 3,3 millions d’entrées pour un budget de 36 millions d’euros. Pour ce qui est de Milady, la seconde partie du diptyque de Martin Bourboulon avait totalisé 2,5 millions d’entrées pour un budget à peu près équivalent. Il est donc logique d’imaginer que, s’il reste sur cette lancée, Monte-Cristo puisse aller encore plus haut après quelques semaines supplémentaires.

De plus, on sait que le troisième opus des Mousquetaires dépendra, en partie, du succès du Comte de Monte-Cristo. Rien n’est encore fait, mais si le blockbuster français parvient à garder le cap d’aussi belle manière, on peut d’ores et déjà se dire que le Dumas Cinematic Universe a de l’avenir devant lui.