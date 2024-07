Largo Winch 3 : les premières critiques sur la suite avec Tomer Sisley sont tombées

Treize ans après Largo Winch 2, Tomer Sisley reprend du service pour affronter James Franco dans Largo Winch 3.

La saga d’action adaptée de la série de bande-dessinée de Jean Van Hamme et Philippe Francq revient en salles. Après deux opus plutôt dynamiques de Jêrome Salle en 2008 en 2011, Tomer Sisley passe cette fois-ci sous l’œil de Olivier Masset-Depasse et reprend son personnage de milliardaire qui voyage à travers le monde.

Dans Largo Winch : Le Prix de l’argent, les années ont passé, et le fils de Largo a été kidnappé. Déjà au fond du trou, une machination cherchant à détruire le groupe W est lancée contre lui. Pour retrouver son fils et faire éclater la vérité, Winch se lance à la traque de la vérité, en passant par les quatre coins du monde. Les critiques sont tombées pour ce troisième opus des aventures du milliardaire bagarreur.

« Le cinéaste, également scénariste […], trimballe son héros des tours de Hong-Kong aux mines birmanes, en passant par les pentes enneigées du Canada, assurant au spectateur exotisme et dépaysement, faisant culminer l’action dans trois séquences hautes en adrénaline, aux tonalités et aux styles bien différents «

« L’intrigue ne révolutionnera pas le cinéma d’action, mais, mi James Bond mi Bourne, ce nouveau Largo Winch séduit grâce à des scènes d’action bien orchestrées et pour le traitement de son personnage usé et déconnecté qui, en dix ans, a su prendre non seulement du muscle (belle perf abdominale de Sisley), mais aussi un peu de profondeur.«

Première