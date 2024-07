Game of Thrones : Tomer Sisley a failli jouer deux rôles badass dans la série (mais il a refusé)

Pour la sortie de Largo Winch 3, Tomer Sisley a révélé qu’il avait failli jouer dans Game of Thrones (et James Bond).

Après deux volets réalisés par Jérôme Salle (et pas moins de 13 ans après le deuxième opus), Tomer Sisley revient dans la peau du milliardaire Largo Winch, avec cette fois-ci Olivier Masset-Depasse aux commandes. Malgré deux beaux ratages au box-office, avec 30 millions de dollars de recettes pour un budget de 25 pour le premier volet, et tout juste 14 millions de dollars de recettes pour 24 millions de budget, Largo Winch gagne donc ses galons de trilogie. On dira merci à la bonne réputation que Largo a gagné au fil du temps, et à l’exploitation télé des films.

La carrière de Tomer Sisley est presque 100% franco-française : à l’exception de quelques excursions internationales avec Les Miller, une famille en herbe et Don’t Look Up : Déni cosmique, l’acteur qui parle pourtant cinq langues, ne s’est pas aventuré en dehors de l’hexagone. Mais sa carrière aurait pu être très différente, car Tomer Sisley a refusé d’incarner deux personnages très importants dans Game of Thrones et un rôle dans la saga James Bond.

Une autre version de Winter is Coming

Un refus de Game of Thrones

Chez TéléStar, l’interprète de Largo Winch a expliqué qu’il a volontairement renoncé à lancer sa carrière à l’international pour privilégier sa vie de famille. Ainsi, il a refusé deux rôles dans la série Game of Thrones : ceux de Oberyn Martell (interprété par Pedro Pascal) et Daario Naha­ris (Ed Skrein en saison 3, puis Michiel Huisman). Un choix qu’il assume pleinement, malgré les opportunités que cela aurait pu lui offrir :

« J’ai renoncé à m’installer outre-Atlantique alors que j’ai eu de belles opportunités. J’ai refusé de jouer dans la série Game of Thrones pour rester auprès de ses enfants. Je sens que les années passent trop vite et j’ai déjà des regrets. Il y a des jours où je broie du noir et je regrette même d’être acteur. Je peste contre ce métier qui m’éloigne de ma famille… mais est-ce que j’aurais été un bon père si j’avais renoncé à ce qui me rend heureux ? »

Oberyn Martell et sa seyante tenue couleur soleil

Tomer ne Bondit pas sur l’occasion

Ce n’est pas la première fois que Tomer Sisley explique avoir renoncé à des rôles dans des franchises internationales. Lors d’une interview donnée à Léa Salamé dans le talk show Quelle Époque, l’acteur avait déclaré qu’il avait été approché pour camper l’un des adversaires de Daniel Craig dans Skyfall. Un rôle qu’il avait refusé, car il s’agissait d’un personnage sans une seule ligne de dialogue, qui correspondait selon lui plus à « un cascadeur » et non pas à un acteur. Des années plus tard, il a admis avoir regretté cette décision.

🗣️ "Mon métier c'est acteur, pas cascadeur"



Quand Tomer Sisley a refusé un rôle dans… un James Bond ce fada 😭



📺 #QuelleEpoque @FranceTV @LeaSalame pic.twitter.com/j8kz1clsX4 — Quelle Époque et Quels jeux ! (@QuelleEpoqueOff) June 15, 2024

« En plus de ça, je pense que c’était une connerie parce que pour moi, c’était le meilleur James Bond. C’était Skyfall… Le film démarrait par une séquence de bagarre de vingt minutes avec un personnage. C’était ce personnage qu’on me proposait, mais il ne disait pas un mot. Donc je leur ai dit : ‘Les gars, vous pouvez prendre un cascadeur, il le fera tout aussi bien que moi’. Je ne vois pas l’intérêt. »

Concernant Largo Winch III, le Bruce Wayne version Jean Van Hamme, on retrouvera aux côtés de Tomer Sisley dans le rôle-titre Clotilde Hesme (Lupin, HPI) et Elise Tilloloy (Années 20). Largo Winch III : Le Prix de l’argent est visible dans les salles de cinéma françaises depuis ce 7 août 2024.