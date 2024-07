Kevin Costner parle déjà du bide annoncé de son ambitieux western Horizon

Malgré un démarrage décevant, Kevin Costner veut rester confiant quant à l’avenir de Horizon : An American Saga -Chapter 1.

Dire que Kevin Costner joue gros avec la saga de western Horizon serait un euphémisme. Sur les 100 millions de dollars nécessaires à la concrétisation des deux premiers volets de ce projet fou, l’acteur-réalisateur a investi plus de 38 millions de dollars de sa poche, allant jusqu’à mettre hypothéquer une de ses propriétés. Dans le meilleur des mondes, Horizon sera composé de quatre épisodes., mais à ce stade, seuls les deux premiers volets sont financés. Le troisième opus est déjà en tournage et le quatrième encore en quête de moyens financiers.

La machine Horizon est donc déjà sur les rails, avec un deuxième volet attendu le 16 août en salles outre-Atlantique (et le 11 septembre chez nous). En tout cas, désastre financier ou non, le réalisateur s’est déjà préparé à un potentiel fiasco. Conscient des risques encourus par un projet d’une telle envergure, seul semblait lui importer d’accomplir son magnum opus artistique et ressusciter le western. Et peu importe les pertes.

Aboule le fric pour que je puisse faire mon film !

Un démarrage très modeste pour Horizon

Selon les chiffres de Variety, au cours de son premier week-end d’exploitation au box-office domestique, le premier Horizon : An American Saga n’a rapporté que 11 millions de dollars, alors qu’il était distribué dans 3 334 salles américaines. Le film n’a pas fait jeu égal avec les chiffres de Sans Un Bruit – Jour 1, qui a rapporté 53 millions de dollars, et s’est perdu loin derrière Vice-Versa 2 et ses quelque 100 millions de recettes.

Dans une interview accordée à Entertainment Weekly le 28 juin 2024, Kevin Costner s’est exprimé au sujet de ce lancement en demi-teinte. Malgré les forts enjeux budgétaires, l’acteur-réalisateur s’est montré assez serein, voire philosophe quant à cette situation.

« J’ai déjà vécu ça avec des films et leur nombre d’entrées le week-end de lancement. Si on se met trop de pression, on est forcément déçu. Je suis très heureux que Horizon ressemble à ce que j’avais imaginé, et c’est comme ça qu’il restera tout au long de son existence. Et c’est ce qui était important à mes yeux »

Quand on pense à changer de carrière pour devenir berger dans les Alpes

Boire et déboires

Le réalisateur a eu beau afficher une certaine distanciation vis-à-vis de ces chiffres, le fait est qu’il a exprimé clairement qu’il a créé ce film pour qu’il ait du succès, et au cinéma (il avait refusé d’en faire une série). Et que cela ferait le plus grand bien à son égo. Même si pour lui, l’important a été de pouvoir créer un film correspondant à ses ambitions artistiques.

« Est-ce que j’aimerais qu’il ait un grand, un très grand succès ? Bien sûr, j’aimerais ça. Mon ego aimerait ça, tout le monde aimerait ça. Mais ce qui me rend le plus heureux, c’est que le film dont vous et moi parlons ressemble à ce que je veux qu’il soit ».

Kevin Costner a connu de sérieux revers au cours de sa carrière. En tant que réalisateur, il fut confronté au fiasco de The Postman, film post-apocalyptique au budget de 80 millions de dollars, qui avait peiné à rapporter 20,8 millions de dollars au box office mondial. En tant que « simple » acteur, comment ne pas passer à la Bérézina Waterworld, Mad Max Marin pas marrant, au budget de 175 millions de dollars, qui aurait atteint des recettes de 264 millions de dollars. Mais une fois les coûts de marketing et de distribution pris en compte, ce fut une catastrophe.

Open Range, dernière réalisation de Kevin Costner datant de 2003

Pourtant, derrière la caméra, le sieur Costner a su offrir de beaux instants de grâce. Outre le monument Danse avec les Loups, son Open Range datant de 2003 (encore un western), avait connu un beau succès critique et rapporté 68,3 millions de dollars au box-office mondial, pour un budget modeste de départ de 22 millions. Ramené au budget d’Horizon, le succès d’Open Range ne couvre même pas les investissements de départ de Costner.

Les deux premiers chapitres de la saga Horizon sortiront cette année dans les salles françaises : Horizon : An American Saga -Chapter 1 le 3 juillet 2024, et sa suite Horizon : An American Saga – Chapter 2 le 11 septembre 2024.