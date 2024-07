Titanic, Avatar : mort du grand producteur Jon Landau, fidèle collaborateur de James Cameron

Le grand producteur Jon Landau (Titanic, Avatar) est mort à 63 ans. C’était le fidèle collaborateur du réalisateur James Cameron, avec lequel il travaillait sur toute la saga Avatar.

C’était l’autre roi du monde, aux côtés de James Cameron, qu’il a accompagné dans ses paris les plus fous et notamment dans la grande aventure Titanic. Le producteur américain Jon Landau est à 63 ans à Los Angeles, ce vendredi 5 juillet. Il se battait contre un cancer depuis un an.

Jon Landau est évidemment indissociable du nom de James Cameron, avec qui il travaillait depuis les années 90. Il avait remporté l’Oscar du meilleur film (attribué aux producteurs) pour Titanic en 1998, en plus d’être nommé par la suite pour Avatar et Avatar 2 : La Voie de l’eau. Et jusqu’au bout, il aura aidé le cinéaste à construire sa saga Avatar, notamment Avatar 3 (dont le tournage est en train d’être terminé, comme le confirmait Sam Worthington en juin 2024) et Avatar 4 (en partie déjà tourné).

Néanmoins, la carrière de Jon Landau avait commencé avant James Cameron, puisque c’était l’un des producteurs incontournables de Hollywood dès les années 90.

JON LANDAU AVANT JAMES CAMERON

Le CV de Jon Landau commence avec des films comme Campus Man (1987), Chéri, j’ai rétréci les gosses (1989) et Dick Tracy (1990). Fils des producteurs Ely A. Landau et Edie Landau, il avait commencé sa carrière à New York, en tant qu’assistant de production à la télévision. Gravissant peu à peu les échelons, il a notamment travaillé sur Manhunter (1986), réalisé par Michael Mann.

Sa carrière prend une nouvelle tournure en 1990, quand il devient vice-président exécutif du département films du prestigieux studio 20th Century Fox, à seulement 29 ans. C’est là qu’il a travaillé sur de nombreux longs-métrages de premier plan : Maman j’ai raté l’avion (1990), 58 minutes pour vivre (1990), Le Dernier des Mohicans (1992), Alien 3 (1992), ou encore Mrs. Doubtfire (1993).

Jon Landau a travaillé sur Strange Days

C’est à cette période qu’il rencontre James Cameron, puisqu’il a produit True Lies (1994) et Strange Days (1995), produit et co-écrit par le réalisateur de Terminator. Sur la comédie avec Arnold Schwarzenegger, Jon Landau est en première ligne aux côtés du cinéaste.

Quand Jon Landau décide de quitter la Fox pour redevenir producteur, il reçoit plusieurs offres de réalisateurs pour collaborer sur un projet. Il choisit de suivre James Cameron, qui lui a fait lire un petit scénario intitulé Titanic.

Puis vint Titanic

JON LANDAU AVEC JAMES CAMERON

Titanic a été un baptême du feu. Parce qu’avant d’être un phénomène au cinéma, avec plus d’un milliard au box-office et 11 Oscars, le film a été une production infernale. Dépassé avant même le premier jour de tournage, le budget de 120 millions a finalement explosé au-delà des 200 millions. Et c’était d’autant plus ambitieux que les studios 20th Century Fox et Paramount s’étaient associés pour l’occasion.

Le producteur considérait que son travail était de permettre aux cinéastes de concrétiser leurs rêves. En 1998, Jon Landau expliquait au Los Angeles Times :

Il y avait beaucoup de pression durant le tournage, puis la post-production et avant la sortie. Ils étaient très durs à la Fox, mais à juste titre. Et j’étais le mec le plus touché par ça je pense. C’était très dur, parce que je voulais satisfaire les trois maîtres : le studio, le réalisateur, et le film. Et c’était mon travail de trouver la balance là-dedans.

Jon Landau, qui récupère un Oscar pour Titanic

Beaucoup prédisaient que Titanic allait être un désastre. Le film a finalement été une réussite sans commune mesure, battant tous les records à l’époque avec plus de 1,8 milliard au box-office, sans compter les ressorties depuis.

Après ça, les deux hommes ne se sont plus quittés. James Cameron lui a proposé de rejoindre sa boîte de production Lightstorm Entertainment, où ils ont notamment produit Solaris (2002) et Alita : Battle Angel (2019).

Un projet que James Cameron devait au départ réaliser lui-même

JON LANDAU ET LA SAGA AVATAR

Puis vint Avatar. Là encore, un pari fou, avec un budget de 237 millions et un défi technique alors jamais vu. Et là encore, une réussite folle, avec plus de 2,7 milliards au box-office en 2009, sans compter les ressorties.

Avatar était le point de départ d’une grande saga. En 2022, après des années de retards et reports, Avatar : La Voie de l’eau a confirmé que le premier n’était pas un coup de chance (2,3 milliards au box-office).

Avatar

Aux côtés de James Cameron, Jon Landau était complètement absorbé par toutes les suites, Avatar 3 (sortie en décembre 2025), Avatar 4 (décembre 2029) et Avatar 5 (décembre 2031). Il a également joué un rôle crucial dans l’exploitation de la marque, que ce soit dans le monde du jeu vidéo ou des parcs d’attraction.

James Cameron lui a rendu un bel hommage avec un message :

La famille Avatar fait le deuil de notre ami et leader, Jon Landau. Son humour loufoque, son magnétisme, sa grande générosité d’esprit et sa force de volonté ont été au centre de notre univers Avatar pendant près de deux décennies. Son héritage n’est pas seulement dans les films qu’il a produits, mais dans l’exemple qu’il a été – indomptable, bienveillant, inclusif, infatigable, perspicace, et complètement unique. (…) Il nous a tous inspirés à être et donner le meilleur, chaque jour. J’ai perdu un cher ami, et mon collaborateur le plus proche depuis 31 ans. Une part de moi m’a été arrachée.