Joker 2 : ce méchant culte de Batman se cache dans la bande-annonce du film DC

La bande-annonce de Joker 2 aurait révélé la présence d’un ennemi culte de Batman face au Clown Prince du Crime incarné par Joaquin Phoenix.

Succès surprise de 2019, Joker avait explosé les compteurs du box-office avec plus d’1 milliard de dollars de recettes engrangées dans le monde. Et si le long-métrage ne l’exigeait pas narrativement, il est logique que Warner Bros ait validé une suite, toujours avec le réalisateur Todd Philipps à la barre et Joaquin Phoenix dans le rôle-titre.

Alors que Harley Quinn sera la principale nouveauté du film, avec l’arrivée prestigieuse de Lady Gaga au casting, la question du lien avec Batman continue de se poser. Et la nouvelle bande-annonce pour le retour du Clown Prince du crime devrait alimenter les théories des fans, avec la présence bien cachée d’un méchant culte des comics.

Joker 2 : Folie à Deux Faces

C’est un détail facile à manquer, mais qui a rapidement été décelé par les enquêteurs d’internet. Dans la nouvelle bande-annonce de Joker : Folie à Deux, un plan affiche un bout du visage d’un homme dans le miroir d’une voiture. Jusque-là, rien de bien intéressant, mais les sous-titres officiels révèlent que cet individu est en réalité… Harvey Dent.

Pour ceux qui ont quelques affinités avec Batman et sa galerie de personnages, ce nom devrait évidemment vous mettre la puce à l’oreille. Harvey Dent, alias Double-Face, est un antagoniste cultissime des comics, ancien procureur devenu super-vilain après avoir vu une partie de son visage ravagée par une attaque à l’acide.

Harvey Dent will appear in ‘JOKER 2’, according to the trailer’s closed captions. pic.twitter.com/U62A7Fma5r — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) July 23, 2024

Le personnage a déjà occupé nos écrans de cinéma à deux reprises, sous les traits de Tommy Lee Jones dans Batman Forever (désolé pour le mauvais souvenir) et surtout d’Aaron Eckhart dans The Dark Knight en 2008, dans une version bien plus appréciée et célébrée. Si on se fie aux premières images dévoilées, le voir dans Joker 2 n’est pas très surprenant.

En effet, le long-métrage semble mettre en scène le procès d’Arthur Fleck, et Harvey Dent pourrait parfaitement se poser en pilier de la justice contre le chaos que représente ce Joker. Cela dit, introduire un méchant aussi identifié de l’univers de Batman, en plus de l’arrivée de Harley Quinn, pose question sur le statut du Chevalier Noir lui-même dans le monde de Joker 2.

Pile ou Double-Face

Une question déjà soulevée par le premier film, qui faisait apparaître un jeune Bruce Wayne, et où le Joker était indirectement responsable du meurtre de ses parents. Joker 2 continuera-t-elle à préparer l’ascension de ce Batman en introduisant deux antagonistes reconnus de son panthéon ? C’est une possibilité, et possiblement un pari risqué pour DC.

La force de Joker était plutôt le parcours individuel de son protagoniste et sa lente descente dans la folie (notamment liée de très près aux Wayne). Mais le film marchait déjà sur une corde raide en cherchant à tout prix à se lier à la figure de Batman. Joker 2 devra éviter cet écueil, et il faudra voir si Harvey Dent reste un simple défenseur de la Justice… ou une nouvelle victime du Joker. Réponse au cinéma le 2 octobre 2024 en France.