Heretic : une bande-annonce mystérieuse pour le film d’horreur des réalisateurs de 65 – La Terre d’avant

A24 a dévoilé la première bande-annonce du thriller horrifique Heretic de Bryan Woods et Scott Beck, avec Chloe East, Sophie Thatcher et Hugh Grant.

Une bande-annonce terrifiante a marqué le retour du vampire Nosferatu, et ce n’est pas le seul trailer de film d’horreur qu’on a pu voir ces derniers jours. On a par exemple eu droit à la bande-annonce de The Beast Within avec Kit Harington, ou encore à la bande-annonce de The Front Room et sa belle-mère cauchemardesque distribuée par A24.

Et ça ne semble pas près de s’arrêter là. En effet, après The Front Room, A24 a récemment dévoilé un nouveau trailer, cette fois pour le film Heretic réalisé par Bryan Woods et Scott Beck. Ici, pas de vampire, ni de Kit Harington ou de belle-mère démoniaque, mais juste deux jeunes femmes qui vont avoir le malheur de rentrer dans la mauvaise maison.

Heretic, ça parle évidemment de religion

Le pitch du film est très simple : deux jeunes femmes pieuses sont piégées dans la maison d’un homme excentrique. Et c’est peu ou prou ce que nous montre aussi la bande-annonce, qui reste globalement évasive sur ce qui va vraiment leur arriver et sur la nature du mal qui les met en danger (et c’est tant mieux !). Esprit, monstre ou juste un psychopathe dérangé, difficile à dire, mais il est évident que Heretic traitera énormément de la thématique de la religion (pas bête le titre), comme beaucoup d’autres films d’horreur avant lui.

Ce sont Bryan Woods et Scott Beck qui se sont chargés de réaliser et écrire le film. Les deux hommes avaient notamment écrit le scénario du premier Sans un bruit et s’étaient illustrés à la mise en scène avec Haunt en 2019. Toutefois, ils nous ont également livré le très mauvais thriller de science-fiction 6 5 : La Terre d’avant avec Adam Driver en 2023. Alors même si c’est plutôt prometteur de les retrouver à un film d’horreur à plus petit budget, on va rester sur nos gardes (ce qu’auraient dû faire les héroïnes de Heretic si l’on en croit la bande-annonce).

Tout va surement très bien se passer

Pour ce qui est du casting, on retrouvera dans les rôles principaux Chloe East (Generation), Sophie Thatcher (Le Croque-mitaine, Yellowjackets) et l’immense Hugh Grant, qui n’est vraiment pas rassurant dans cette bande-annonce. Alors, Heretic sera-t-il une énième réplique du genre horrifique où les pieuses héroïnes voient s’abattre sur elles un démon, critique à peine cachée de la religion ? Pour en être sûr, il faudra se faire son propre avis lors de la sortie du film le 4 décembre 2024.