Nosferatu : une bande-annonce terrifiante pour le retour du vampire chez Robert Eggers (The Witch)

Le remake de Nosferatu par le talentueux Robert Eggers s’est dévoilé dans une bande-annonce à l’ambiance sinistre.

Après ses très bons The Witch et The Lighthouse, Robert Eggers s’est placé sur tout les radars, avant de prendre un coup avec son troisième film The Northman. Celui-ci a été une jolie déception au box-office, du moins en salle, avec 69.6 millions de dollars récoltés pour un budget estimé entre 70 et 90 millions. Sa sortie en PVOD en simultané l’aurait rendu rentable selon sa productrice, mais il a énormément divisé autant la presse que les spectateurs.

Pourtant, la hype autour du réalisateur n’est pas descendu d’un iota, surtout quand celui-ci a annoncé revenir à l’horreur en s’attaquant au chef-d’œuvre de Murnau : Nosferatu. Connaissant le talent du monsieur pour mettre une ambiance angoissante dans ses films, on avait hâte d’en découvrir plus sur le projet, et la nouvelle bande-annonce ne va pas aider a faire baisser nos attentes.

Nosfera-tu sors quand déjà ?

Difficile de décrire toutes les qualités de cette bande-annonce, mais une chose est sûre, Nosferatu va nous plonger dans une ambiance terriblement angoissante si l’on en croit ces premières images. Et c’est d’autant plus prenant que l’esthétique du projet est d’une sublime beauté qu’il s’agisse de quelques plans somptueux (tous les passages avec la calèche…) dont des jeux de lumière magnifiques (les bougies, les silhouettes, les ombres…).

Ce trailer donne déjà l’impression que l’on observe des tableaux du 19e siècle en mouvement sous nos yeux. Par ailleurs, le plan de la main planant au-dessus de la ville, semble être autant un hommage à Murnau qu’un message : la menace de Nosferatu a pris de l’ampleur et on ne pourra y échapper. C’est d’autant plus malin que le vampire est quasiment invisible dans la bande-annonce, comme une force supérieure qui rode-plane autour des personnages pour mieux les contrôler.

C’est « peut-être » un hommage à Murnau ça aussi.

Une esthétique visuelle qui devient d’autant plus prenante grâce au travail sur le son. Le cri émis par Ellen Hutter (Lily Rose Depp) en ouverture de la bande-annonce semble annoncer la couleur pour l’ensemble du projet. Le son des cloches, de la phrase répétée « He is coming » [Il arrive, en français], et rien que celui des portes s’ouvrant devrait venir intensifier la terreur qui nous attend.

Le Comte Orlok, autrement dit Nosferatu sera campé par Bill Skarsgård. Robert Eggers avait déjà collaboré avec son frère, Alexander Skarsgård, pour The Northman. Espérons que cette nouvelle association sera plus fructueuse que pour le film épique de Vikings. Dans le reste du casting, on retrouvera notamment Willem Dafoe en Von Franz , Nicholas Hoult en Thomas Hutter, Ralph Ineson en Dr Wilhelm Sievers, Emma Corrin en Anna Harding et Aaron Taylor-Johnson en Friedrich Harding. Pour voir le terrifiant Nosferatu, il faudra attendre le 1er janvier 2025 en France.