Après son giga-succès, M3GAN va agrandir son univers horrifique avec un thriller érotique

L’univers de l’horrifique M3GAN de James Wan s’agrandit et le monde va accueillir de nouvelles technologies meurtrières.

Alors que M3GAN 2.0 n’est pas encore sorti en salles, l’univers créé par James Wan s’étend déjà avec un spin-off. Il faut dire que le premier opus de la franchise a été un énorme succès, collectant 181 millions de dollars dans le monde pour seulement 12 petits millions investis. Derrière le film, on retrouve entre autres Blumhouse, des professionnels en matière de box-office massif pour tout petit budget.

Au fil des années, la société de production de Jason Blum est devenue l’étendard des petites productions horrifiques peu coûteuses muant en grandes sagas bien rentables (American Nightmare, Insidious, Paranormal Activity…). Logiquement, avec la grosse réussite de M3GAN, les spin-off allaient tôt ou tard arriver. Et ça n’a pas tardé, en effet, Blumhouse et Atomic Monster ont annoncé un nouveau film se déroulant dans l’univers de la poupée un peu trop connectée : Soulm8te.

A lire aussi Notre critique de M3GAN

On ouvre grand les yeux pour l’annonce

Soulm8te : utilisez le code LOV3 pour une réduction

D’après le synopsis partagé, Soulm8te sera un thriller érotique qui contera l’histoire d’un homme qui acquiert un androïde féminin doté d’une intelligence artificielle pour surmonter l’épreuve du décès de sa femme. Dans sa tentative de créer une partenaire réellement douée de conscience, il transforme par inadvertance un « lovebot » (un robot existant pour devenir un partenaire amoureux) inoffensif en une âme sœur mortelle.

Le film, qui est décrit comme s’inscrivant dans la tradition des « thrillers ménagers des années 90 mais avec une touche technologique moderne » est réalisé par Kate Dolan, également derrière l’horrifique Samhain. La cinéaste a réécrit une première version du scénario de Rafael Jordan (Salvage Marines) basé sur une histoire de James Wan, Ingrid Bisu et Jordan.

Spectateur moyen devant Soulm8te

Wan et Blum seront producteurs de Soulm8te. Aucune annonce n’a été faite au niveau du casting pour le moment. En revanche, le film a déjà une date de sortie fixée pour le 2 janvier 2026 aux États-Unis (et donc probablement aux alentours chez nous). D’ici là, on pourra découvrir M3GAN 2.0 dès le 25 juin 2025 en France.