Here : une hallucinante bande-annonce à travers le temps pour le film de Robert Zemeckis

La première bande-annonce de Here, le film très ambitieux réalisé par Robert Zemeckis (Forrest Gump, Retour vers le futur) avec Tom Hanks et Robin Wright, vient de tomber. Et ce sera forcément l’un des grands événements de 2024 au cinéma.

Le prochain film du grand Robert Zemeckis est forcément très attendu, tant pour son concept intrigant que pour la réputation de son cinéaste, toujours prompt à tester de nouvelles techniques pour raconter ses histoires (Qui veut la peau de Roger Rabbit ?, La Mort vous va si bien, Le Pôle express, Bienvenue à Marwen…).

Porté par Tom Hanks et Robin Wright, et inspiré du roman graphique du même nom de Richard McGuire, Here a en effet pour projet de nous faire traverser le temps via un seul et unique angle de caméra.

À lire aussi Le pari fou et fascinant du film Le Congrès avec Robin Wright

Et justement, alors que les premières photos pour le révolutionnaire Here ont récemment été dévoilées, Sony vient de révéler la première bande-annonce du film de Robert Zemeckis, et ça va sans doute faire pas mal de curieux.

Here et nulle part ailleurs

La bande-annonce de Here a de quoi rester en mémoire. De son démarrage à la nuit des temps (techniquement, c’est au temps dinosaures) à toutes les étapes de la vie de son couple, en passant par les différentes époques de l’histoire du monde, le trailer présente bien le projet complètement fou de Robert Zemeckis. Via un plan unique et fixe, nous nous transformons en spectateurs immobiles des siècles et des décennies qui passent, jusqu’à la construction d’une maison dans laquelle les vies des personnes l’habitant deviennent notre quotidien.

A lire aussi Forrest Gump, Retour vers le futur… 10 scènes cultes du génie Robert Zemeckis

Here est donc réalisé par Robert Zemeckis, également scénariste aux côtés d’Eric Roth et avec qui il avait déjà collaboré pour Forrest Gump. Au casting, derrière Tom Hanks et Robin Wright (tiens, encore du Forrest Gump), on retrouve aussi Paul Bettany, Kelly Reilly (Yellowstone) ou Michelle Dockery (Downton Abbey).

Mais y’avait pas des dinosaures 5 minutes avant ?!!

« Rajeunir » Tom Hanks et Robin Wright

Si l’histoire de Here ne se concentre pas sur une courte période, elle tourne tout de même autour du couple et de la famille formés par Richard (Tom Hanks) et Margaret (Robin Wright).

Pour faire en sorte que ses acteurs donnent l’impression de vieillir (ou de rajeunir, parce que les deux ont quand même respectivement 67 et 58 ans), Zemeckis a fait appel Metaphysic, une entreprise spécialisée dans les deepfakes, pour mettre en place des techniques de rajeunissement numérique.

Presque Forrest Gump

Le « de-aging » (rajeunir numériquement un acteur) a été utilisé dans plusieurs gros films récents : Captain Marvel avec Samuel L. Jackson, Tron : L’héritage avec Jeff Bridges, Gemini Man avec Will Smith, Indiana Jones 5 avec Harrison Ford, ou encore The Irishman avec Robert De Niro, Al Pacino et Joe Pesci.

A lire aussi Comment Harrison Ford a été « rajeuni » dans Indiana Jones 5

Here est prévu chez nous pour le 13 novembre 2024. Il faudra être encore un peu patient pour voir ce film étonnant et unique en son genre.