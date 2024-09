Gladiator 2 : Ridley Scott explique pourquoi Russell Crowe ne sera pas dans la suite (et c’est logique)

Ridley Scott a expliqué pourquoi il n’avait pas rappelé Russell Crowe pour Gladiator 2, et même si on le comprend, il est un peu sec.

Gladiator 2 « est la meilleure chose » que Ridley Scott a faite dans sa carrière… selon Ridley Scott lui-même. Si on demande forcément à voir après le très moyen Napoleon, cette petite phrase nous rend encore plus curieux concernant le prochain long-métrage du réalisateur d’Alien. Prévue pour novembre 2024, cette suite de l’un des péplums les plus célèbres de l’histoire pourrait attirer pas mal de monde à sa sortie, et ce malgré l’absence de Russell Crowe, magnifique interprète de Maximus dans le premier opus.

Et justement, alors que Russell Crowe avait avoué être « un peu jaloux » de Gladiator 2, Ridley Scott vient de révéler pourquoi il n’avait pas rappelé l’acteur néo-zélandais dans la suite. Et la réponse est tout à fait logique.

Je suis Maximus Decimus Meridius, Commandant en chef des Armées du Nord et Général… c’est trop long

Gladiator 2 et Russell Crowe, c’est mort (haha)

De passage chez Empire, Ridley Scott a ainsi expliqué pourquoi Russell Crowe n’apparaitrait pas dans Gladiator 2 sans passer par quatre chemins, au contraire :

« Nous avons une bonne relation avec Russell. J’espère qu’elle le restera. À condition qu’il ne commence pas à se plaindre de ne pas être consulté. Pourquoi ferait-il ça ? Il est mort. »

Bon, c’est plutôt clair. Comme chacun sait, Maximus est en effet mort à la fin de Gladiator, et il serait donc complètement inutile de le faire revenir (à moins d’un flashback, mais il aurait fallu bien maquiller Russell Crowe). Toutefois, si cette réponse est entièrement logique, elle aurait sans doute pu comporter des termes un peu plus amicaux envers l’acteur.

Russell Crowe quand il va venir se plaindre de Gladiator 2

De toute manière, Ridley Scott n’a pas à s’inquiéter d’une mauvaise réaction de Crowe, l’acteur ayant expliqué il y a peu qu’il « était mort » et « n’avait pas son mot à dire« . On peut en revanche être certain que le Néo-Zélandais suivra de près le futur de Gladiator 2, lui qui doit être au moins aussi intrigué que nous de découvrir les aventures de son fils de fiction. Pour savoir de quoi il en retournera, il faudra patienter jusqu’au 13 novembre 2024 en France.