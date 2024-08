« C’est la meilleure chose que j’ai faite » : Gladiator 2 est l’apogée de sa carrière, selon Ridley Scott

Selon Ridley Scott, le très attendu Gladiator 2 serait l’un de ses meilleurs travaux, si ce n’est le meilleur de toute sa carrière.

Avez-vous hâte de retrouver Rome et son Colisée ? Quelle que soit votre réponse, Ridley Scott veut vraiment qu’on soit au rendez-vous, lui qui nous a annoncé en juillet dernier que Gladiator 2 contiendrait « la plus grande scène d’action » de sa carrière. Et même si on reste un peu sceptique sur la capacité du film à passer après l’immense Gladiator et un Russell Crowe au sommet de son art, évidemment que cette nouvelle proposition du cinéaste nous intrigue.

Et justement, alors que Paul Mescal s’est demandé si Gladiator 2 allait bientôt s’offrir un Barbenheimer 2, Ridley Scott a encore parlé de son prochain film en interview. Il en a profité pour louer une nouvelle fois son rythme et ses scènes d’action, et semble même considérer que cette suite est l’une de ses meilleures œuvres, si ce n’est la meilleure.

Ridley Scott se battant pour que tout le monde aille voir Gladiator 2

Gladiator 2, le Magnum Opus de Ridley Scott ?

Gladiator 2 serait-il le sommet de la carrière de Ridley Scott ? C’est en tout cas ce que semble penser le réalisateur, bien qu’il soit resté assez mesuré lorsqu’il l’a évoqué avec Empire :

« C’est la meilleure chose que j’ai faite. L’une des meilleures choses. J’ai fait quelques bons films [rires]. C’est de l’action brutale qui tourne toujours à plein régime. »

Pedro Pascal prêt à démonter ceux qui n’aiment pas Gladiator 2

Comme le cinéaste, Paul Mescal s’est dit très satisfait du long-métrage, et a lui aussi salué les séquences d’action et leur représentation au sein du film :

« On a l’impression que leur corps sont au ralenti pendant qu’ils se battent. Ce n’est pas du ting-ting-ting [il imite le bruit des épées, ndlr] ! C’est plus brutal. On ressent la fatigue. »

Mais qu’en sera-t-il réellement ? Évidemment, l’histoire serait très belle si Ridley Scott parvenait à pondre son plus grand chef d’œuvre avec Gladiator 2, quasi 50 ans après son tout premier film. Cela serait d’autant plus impressionnant que le réalisateur réussisse à rebondir alors qu’il n’est pas dans la forme de sa carrière, en témoigne ses deux derniers long-métrages, House of Gucci et Napoléon. Quoi qu’il soit, pour le savoir, il faudra patienter jusqu’au 13 novembre 2024, date où Gladiator 2 arrivera dans nos salles françaises.