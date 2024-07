« La plus grande scène d’action de ma carrière » : Gladiator 2 va tout casser selon Ridley Scott

Après une première bande-annonce qui nous a donné des frissons, Ridley Scott nous fait miroiter des scènes d’actions monumentales pour Gladiator 2.

Après le semi-ratage Napoléon, Ridley Scott est déjà de retour derrière la caméra avec Gladiator 2. Une suite inattendue pour un film qui n’en avait pas vraiment besoin, mais les voies d’Hollywood (et celles du réalisateur) sont impénétrables. Cette suite se passera deux décennies après le premier Gladiator. On suivra Lucius (Paul Mescal), un homme devenu esclave qui, inspiré par les exploits accomplis par Maximus quand il était enfant, tente de retrouver gloire et liberté dans en tant que gladiateur, et assouvir sa vengeance personnelle au passage.

Gladiator 2 sera porté par un solide casting : Fred Hechinger incarnera l’Empereur Caracalla, Joseph Quinn sera l’Empereur Geta, Connie Nielsen qui reprendra le rôle de Lucilla, Pedro Pascal donnera corps à Marcus Acacius… et les scènes d’actions du film ne devraient pas décevoir, puisque Ridley Scott a déclaré qu’il s’agissait des séquences les plus impressionnantes qu’il ait jamais filmées.

Au micro d’Empire, Ridley Scott a confié qu’il était fier des séquences d’action qu’il a dirigées pour Gladiator 2. Il a assuré que celles-ci ne décevraient pas le public, et qu’elles seraient plus épiques que jamais. Si le réalisateur ne précise pas de quelles scènes il s’agit, on ne peut s’empêcher de penser à cette séquence de la bande-annonce où l’on voit l’attaque d’une forteresse, et également à celle où Lucius affronte un rhinocéros dans une arène :

« Nous commençons le film par la plus grande séquence d’action que j’aie jamais réalisée. Probablement plus grande que tout ce qu’il y a dans Napoléon. »

Au cours de la même interview, Ridley Scott a expliqué qu’il était important à ses yeux d’utiliser toutes les technologies disponibles pour produire un immense spectacle épique. À côté des effets pratiques, le réalisateur a évoqué les effets spéciaux qui se basent sur des créations numériques et l’intelligence artificielle. Des avancées techniques qu’il a largement employées, et sans lesquelles la scène du combat contre le rhinocéros n’aurait sûrement pas existé :

« L’informatisation et l’IA – il faut y souscrire. Je peux demander à un ordinateur de lire chaque molécule et chaque ride d’un rhinocéros, puis de les découper sur un épais morceau de plastique, parfaitement ajusté à un corps d’un rhinocéros, qui est ensuite adapté à la forme d’un squelette. J’ai cette chose qui peut rouler à 40 miles à l’heure, tourner sur place, remuer la tête et grogner. Un rhinocéros de deux tonnes avec un homme sur le dos ! Je veux dire, c’est très amusant.«

La première bande-annonce officielle de Gladiator 2 a fait l’objet de très mauvais retours, en particulier à cause d’un choix de musique douteux. La présence de No Church in the Wild de Jay Z et Kanye West pour accompagner le premier contact avec Lucius a été plutôt mal accueilli. La cohabitation des images de peplum et du hip-hop de Jay-Z a donné une couleur presque digne du nanardesque Chevalier avec le regretté Heath Ledger à la bande-annonce.

Malgré cette grogne, le trailer du film a passé le cap de plus de 16 millions de vues en moins de deux semaines, preuve que Gladiator 2 est plus qu’attendu. L’attente prendra fin en fin d’année, puisque Gladiator 2 sortira le 13 novembre 2024 dans les salles de cinéma françaises.