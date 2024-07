Furiosa : Charlize Theron a donné son avis sur le prequel de Mad Max : Fury Road

Charlize Theron a vu Furiosa et elle a un avis sur le film contant les origines du personnage qu’elle a interprété dans Mad Max : Fury Road.

Si Mad Max : Fury Road est considéré comme l’un des meilleurs films d’action du 21e siècle, on ne peut pas dire que son prequel ait autant secoué les salles. Furiosa a été un injuste flop au cinéma, ce qui a poussé Warner à sacrifier le film, et difficile de déterminer avec précision ce qui a causé son échec. Peut-être est-ce l’absence du titulaire Max ? À moins que ce soit le manque de têtes connues ? On a essayé de faire le bilan dans la vidéo ci-dessous.

Dans ce prequel à Fury Road, Anya Taylor-Joy incarne Furiosa et succède à Charlize Theron dans le rôle. Si George Miller a déjà expliqué les raisons de ce changement d’actrice pour Furiosa, on a en revanche eu peu de nouvelles de l’actrice du film de 2015, du moins jusqu’à maintenant. En effet, Charlize Theron a vu le long-métrage, et a enfin donné son avis dessus.

Furiosa : d’égale à égale

C’est lors d’un entretien avec The Hollywood Reporter que l’actrice a partagé son ressenti sur le projet, ainsi qu’une anecdote sur ses mésaventures avec Anya Taylor-Joy :

« C’est incroyable, c’est un film magnifique. […] Non, on a vraiment essayé de se rencontrer [avec Anya Taylor-Joy]. C’est l’un de ces cas où l’on peut vraiment en faire une comédie. On se croise sans cesse et dans des endroits où on n’a pas le temps de se parler, alors on se dit constamment : « Oh mon Dieu, OK, on se voit ! » Et puis la vie prend le dessus. Mais ça arrivera quand ce sera le bon moment. »

Le vrai perso principal de Fury Road, c’était déjà Furiosa, dans le fond

Au moins, les indécis n’ayant pas vu le film, car trop attachés à l’incarnation de Theron, peuvent se rassurer en se disant que cette dernière adoube sa succession. Pour rappel, Furiosa conte la vie de l’Impératrice du même nom avant les évènements de Fury Road. On la suit sur plus de 15 ans et on voit son évolution, son parcours, ce qui la transformera en Furiosa version Charlize Theron de 2015.

À défaut de reprendre son rôle dans le Wasteland, Charlize Theron ne s’est pas éloignée de l’action, étant donné qu’elle sera à l’affiche d’Atomic Blonde 2 et The Old Guard 2. Si le premier n’a pas donné de nouvelles depuis un long moment, la suite du film Netflix devrait sortir d’ici 2025.