Dune 3 arrivera en 2026 avec Denis Villeneuve, mais un mystère plane toujours sur le titre

Dune 3 sera bien le prochain film de Denis Villeneuve, mais un doute entoure son titre.

Pendant un moment, il a été presque impossible de déterminer avec certitudes quel serait le prochain film de Denis Villeneuve. En effet, le réalisateur canadien a plein de projets dans les cartons : Rendez-vous avec Rama, un péplum avec Cléopâtre, et même un métrage sur une guerre nucléaire (qui donne plutôt envie). Bref, le cinéaste ne semble pas près de se reposer.

Mais évidemment, même si ce sont de belles promesses, le film que les fans attendent de la part du metteur en scène, et qui est sur toute les lèvres depuis début 2024, c’est bien Dune 3. Pendant un temps, ce fut une des pistes les moins probables de toutes, tant Villeneuve a dit vouloir s’éloigner d’Arrakis le temps d’un film, avant d’y replonger pour le troisième opus. Sauf que selon certaines sources, le réalisateur aurait peut-être changé d’avis, et cela semble se confirmer avec cette annonce.

Notre réaction quand Dune 3 n’est pas sorti en 6 mois (inacceptable)

Dune 3 : Messie ou Non ?

L’information a été repérée lors de la dernière présentation aux investisseurs d’IMAX : Warner Bros a annoncé, pour le 18 décembre 2026, « Untitled Dune – Denis Villeneuve « . Un détail assez étrange peut être relevé ici, le fait que ce troisième opus n’ait pas encore de titre. En effet, en interview, à de multiples occasions, Denis Villeneuve a utilisé le nom « Dune : Messiah » pour parler de la fin de sa trilogie. Logique, en soi, étant donné que c’est le nom du livre de Frank Herbert que le réalisateur est censé adapter.

Dune : Messiah (Le Messie de Dune, en France) est considéré comme difficilement transposable à l’écran, étant donné qu’il est bien plus bavard, solennel et avec peu d’action. Vu le succès de Dune 2 cette année (711 millions de dollars récoltés pour 190 de budget), les attentes autour de ce troisième opus sont forcément haut placées, et les fans ne connaissant pas les livres pourrait vite déchanter en voyant une suite bien moins explosive, plus lente.

Est-il possible que Villeneuve prenne de l’avance et cherche à adapter des évènements du troisième tome, Les Enfants de Dune ? Seul le temps nous le dira. Pour rappel, ce film Dune sans titre est prévu pour le 18 décembre 2026.