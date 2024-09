Les nouveautés films et séries à voir sur Disney+ en septembre 2024

Parce qu’il n’y a pas que Netflix ou Amazon Prime Video dans ce monde et que d’autres plateformes voient leur catalogue grandir chaque jour, chaque semaine et chaque mois, on a décidé de faire le point sur les nouveautés prévues sur Disney+. Chaque début de mois, Écran Large reviendra donc sur quelques nouveautés ajoutées par Disney+ dans son catalogue, films et séries confondus, originaux ou pas, dans une liste non exhaustive.

Alors, quels sont les films et les séries à ne pas manquer sur la plateforme de streaming en ce mois de septembre 2024 ?

Déjà disponible

Shang-Chi et la légende des Dix Anneaux

Disponible le 6 septembre

Durée : 2h12

Il a bien 10 anneaux

Ça parle de quoi ? Shang-Chi va devoir affronter un passé qu’il pensait avoir laissé derrière lui lorsqu’il est pris dans la toile de la mystérieuse organisation des Dix Anneaux.

Pourquoi il faut la regarder ? Certes, Shang-Chi et la légende des Dix Anneaux n’est pas le film le plus mémorable du MCU, mais il a tout de même des arguments à mettre en avant. Réalisé par Destin Daniel Cretton et porté par Simu Liu, le 25e long-métrage de l’univers super-héroïque s’est distingué par ses séquences d’action et d’arts-martiaux percutantes, qui peuvent rappeler à certains la grande époque des productions Marvel.

Shang-Chi est donc un film de super-héros sympathique et rafraichissant, surtout en comparaison avec d’autres vrais ratés de Marvel.



À lire aussi Notre critique de Shang-Chi et la légende des Dix Anneaux

Bientôt disponibles

How to Die Alone

Disponible le 13 septembre

Durée : 8 épisodes de 30 minutes environ

Ça parle de quoi ? Melissa Rothwell est une femme noire névrosée et en surpoids qui n’a jamais été amoureuse. Après avoir frôlé la mort, elle décide d’obtenir la vie de ses rêves et se lance dans une quête pour devenir une vraie gagnante, par tous les moyens.

Pourquoi il faut la regarder ? Malgré son statut de comédie, How to Die Alone ne s’empêche pas de parler de sujets forts. Cette série créée par Natasha Rothwell (notamment connue pour ses rôles dans Insecure et White Lotus) et dont elle sera aussi l’actrice principale aura donc pour objectif d’explorer la différence entre le sentiment de solitude et le fait d’être réellement seul.e. Ce mix intrigant peut ainsi faire penser, dans une moindre mesure, à la série Mon petit renne, qui avait conquis le public de Netflix en avril dernier.

Au-delà de la solitude, la série semble également se pencher sur les idées d’évolution et de changements, que l’on retrouve dans les vies de beaucoup de personnages de fictions, mais aussi dans les nôtres. Alors, difficile à dire à quel point la limite entre le feel good et la mélancolie sera franchie, mais au final, c’est peut-être parce que les deux ne sont pas si éloignés.

La Cité de la Peur

Disponible le 13 septembre

Durée : 1h40

Manque une explosion

Ça parle de quoi ? Plusieurs meurtres ont lieu autour du film « Red is Dead« . Son attachée de presse saisit cette opportunité pour le présenter au festival de Cannes.

Pourquoi il faut la regarder ? Bon, même si presque tout le monde connait La Cité de la Peur, on va se permettre d’en remettre une petite couche. Comédie culte écrite par Les Nuls et réalisée par Alain Berbérian (qui a déjà collaboré avec le trio d’humoristes dans le cadre de trois émissions), ce film sorti en 1994 est en réalité bien plus malin que beaucoup d’autres œuvres du genre (et pas seulement par sa mise en abîme). Grâce à un mix ingénieux de gags explosifs (parfois littéralement), de références à la pop culture et d’un humour absurde inspiré des ZAZ (Y a-t-il un flic…), le long-métrage parvient à faire rire à tous les coups, encore aujourd’hui.

Il faut également saluer, entre autres, les performances d’Alain Chabat, de Chantal Lauby, de Dominique Farrugia et de Gérard Darmon, tous excellents dans leurs rôles respectifs. Si vous êtes fans de ce type de comédie à la Monty Python et compagnie, foncez sur ce film qui est et restera un incontournable.

National Geographic’s Genius MLK/X

Disponible le 18 septembre

Durée : 8 épisodes de 50 minutes environ

Malcom Luther X

Ça parle de quoi ? La vie de deux des principaux acteurs du mouvement des droits civiques, Martin Luther King et Malcolm X, est passée en revue dans cette nouvelle série Genius.

Pourquoi il faut la regarder ? La série d’anthologies de National Geographic revient pour une quatrième saison. Après Albert Einstein, Pablo Picasso et Aretha Franklin, Genius présentera cette fois les vies de deux personnes, en l’occurrence celles des militants politiques Martin Luther King et Malcolm X. À la suite des nombreuses nominations aux Golden Globes et aux Emmy Awards des saisons précédentes, les nouveaux épisodes auront évidemment pour but de garder la même qualité tout en développant d’autres thématiques.

Ici, il est évident que les valeurs de l’anti-racisme, des droits civiques et de la paix seront au cœur du récit, comme elles l’ont été à travers les destinées de Martin Luther King et de Malcolm X. Également, ce sont Kelvin Harrison Jr. (Luce, Waves) et Aaron Stone Pierre (Brother) qui ont été respectivement choisis pour interpréter les deux hommes.

Agatha All Along

Disponible le 19 septembre

Durée : 9 épisodes de 40 minutes environ

Ça parle de quoi ? Après les événements de WandaVision, Agatha Harkness recrute des alliés improbables dans sa quête pour retrouver ses anciens pouvoirs.

Pourquoi il faut la regarder ? Après WandaVision, c’est au tour de son spin-off Agatha All Along de faire son apparition. Comme son nom l’indique, elle mettra en scène le personnage d’Agatha Harkness, l’antagoniste jouée par Kathryn Hahn, à la suite de son affrontement avec la Sorcière rouge et la perte de ses pouvoirs. Néanmoins et de ce qu’on a pu voir dans la bande-annonce, cette série créée par Jacqueline Schaeffer (qui a aussi officié sur WandaVision) prendra un chemin très différent de celui de son aînée.

En englobant des éléments fantastiques, horrifiques et épiques, les nouvelles aventures d’Agatha semblent même partir vers une route très éloignée de celle des autres productions Marvel en général. Bien entendu, il est très compliqué de dire à l’heure actuelle si cette stratégie sera couronnée de succès ou non, mais il est évident que la proposition a l’air plutôt alléchante. Alors, oserez-vous y retourner ?



À lire aussi Notre critique de WandaVision

RRRrrr!!!

Disponible le 20 septembre

Durée : 1h38

J’te jure c’est sympa…

Ça parle de quoi ? Au temps des mammouths, les membres de deux tribus d’hommes préhistoriques doivent découvrir l’auteur du premier crime de l’historie de l’humanité.

Pourquoi il faut la regarder ? Mis en scène par Alain Chabat (encore lui), RRRrrrr !!! est une comédie absurde se passant au temps de la préhistoire et dont quasi tous les personnages se nomment Pierre… Voilà, vous avez saisi le topo. Sorti en 2004, le film a été un véritable échec financier et critique, bien qu’il ait au fur et à mesure du temps reçu plus de sympathie de la part du public. S’il est loin d’être devenu un classique du genre, il a tout de même réussi à marquer par plusieurs de ses gags, séquences et rrrrépliques cultes.

Au niveau de son style, le long-métrage se rapproche à plusieurs égards de La Cité de la Peur, comme on pouvait le supposer vu le pedigree de son créateur. Là encore, on sent l’influence outre-Atlantique des Zaz à travers l’écriture de Chabat, et bien qu’on ne puisse pas dire qu’elle atteint la même qualité que les Y a-t-il un flic…, cette comédie reste un moment sympathique à passer entre amis.

Deux Louis de Funès (L’Aile ou la Cuisse et La Soupe aux choux)

Disponible le 27 septembre

Durée : 1h44 et 1h38

Louis ou de Funès

Ça parle de quoi ? Deux comédies cultes de Louis de Funès, la première dans le monde de la gastronomie, et la deuxième… un peu aussi, mais avec un extraterrestre.

Pourquoi il faut la regarder ? L’un des plus grands comédiens français débarque sur Disney+ avec deux de ses œuvres les plus cultes : L’Aile ou la Cuisse et La Soupe aux choux. Respectivement sortis en 1976 et en 1981, ces deux films font donc partie du gratin, sans mauvais jeu de mots, de la carrière de Louis de Funès. À travers les personnages de Charles Duchemin et de Claude Ratinier, pourtant deux hommes très différents (l’un directeur d’un guide gastronomique, l’autre paysan), il insuffle cette énergie comique qu’on lui connait si bien, par ses mimes, son langage et sa vivacité, et qui font de lui l’un des acteurs français les plus marquants du 20e siècle (mais on ne vous apprend rien).

Outre leur rôle de comédies, les deux long-métrages ne se privent pas pour traiter de thèmes forts et qui, à l’époque de leurs sorties, étaient en pleine expansion. En l’occurrence, il s’agit de la démocratisation de la malbouffe dans l’industrie agroalimentaire pour L’Aile ou la Cuisse, et de l’exode rural pour La Soupe aux choux. Bref, deux films géniaux à (re)découvrir, pour petits et grands.

Mais aussi…

Monstres & Cie: Au travail – saison 2, Une famille à louer, Boule & Bill, Investigations : Crimes Paranormaux, She Taught Love…