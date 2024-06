« Les critiques étaient trop dures » : ce (mauvais) film Netflix défendu par son acteur

Ce film de science-fiction Netflix s’était fait détruire par les critiques et cet acteur trouve que c’était un peu abusé.

De temps à autre, les critiques tapent si fort sur un film que cela laisse un goût amer à ceux qui y ont participé. De manière générale, il n’est pas rare de voir des acteurs, scénaristes ou metteurs en scène protéger leur poulain. Typiquement, la réalisatrice de Madame Web a tenté de défendre son film, même si la production de Sony a fait l’unanimité contre elle (presse et public compris).

Les voies du succès sont toutefois impénétrables, et les films reçoivent régulièrement une réception totalement opposée entre le public et les critiques. Ces longs-métrages qui divisent peuvent donner l’impression que deux copies différentes d’un même projet coexistent sans jamais se croiser. Cette impression, l’acteur Joel Edgerton l’a ressentie à la sortie de Bright avec Will Smith.

Moi quand j’oublie comment tenir mon flingue (j’ai huit ans)

Des notes pas très bright

Avec Will Smith en tête d’affiche, dans un univers qui semblait mixer Men In Black et Bad Boys, Bright avait tout pour plaire. Problème, à sa sortie, le film s’est fait anéantir par la critique et le consensus penchait pour dire que l’ensemble était assez bancal et peu inspiré en général. Pour Joel Edgerton, s’exprimant chez Inverse pour la promotion de Dark Matter, l’écart entre critique et public compte :

« J’ai beaucoup de sentiments à propos de Bright . En général, je suis fasciné par l’avis de la critique par rapport à celui du public face aux films. Soit le score du public est super bas et les critiques l’adorent, soit les critiques le détestent, mais le public dit : « En fait, on adore ça ». Parfois, vous obtenez une double victoire ou une double défaite. Mais Bright, je crois, avait obtenu environ une moyenne de 3/10 de la part des critiques [29/100 sur Metacritic et 26% sur Rotten Tomatoes, ndlr], mais a touché une corde sensible chez les gens [la moyenne est en effet beaucoup plus élevée chez les spectateurs : 83% sur Rotten et 7,1/10 sur Metacritic, ndlr]. Netflix serait en mesure de vous le dire grâce à ses algorithmes […] il y avait définitivement une envie pour plus. Et j’ai souvent pensé que les critiques étaient un peu trop dures à l’égard de ce film. »

Les critiques descendant le film (c’était pour légitime défense)

Si le film n’a pas vraiment perduré dans les mémoires, il faut tout de même admettre que l’acteur n’a pas forcément tort. Avec 11 millions de visionnages lors des trois premiers jours de diffusion du film (selon l’institut Nielsen), Bright avait été un petit succès pour la plateforme lors de sa diffusion au Noël 2017.

Cela dit, la popularité immense de Will Smith et le fait que, dans le fond, il n’y avait pas besoin de « payer » pour voir le film, peuvent possiblement expliquer la différence de moyenne entre presse et spectateurs. Et ce d’autant plus à une époque où les films originaux Netflix étaient beaucoup moins nombreux qu’aujourd’hui. En tout cas, même si David Ayer semble toujours partant pour une suite, il y a peu de chances pour qu’on voit un jour ce Bright 2. En attendant, Joel Edgerton, lui, est à l’affiche de la série SF Dark Matter sur Apple TV+.