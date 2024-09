Steven Spielberg : le casting de son film d’OVNI continue de s’agrandir, pour le meilleur

Le film sur les ovnis de Steven Spielberg, The Dish, avance dans le secret, tandis un nouvel acteur vient de rejoindre le casting.

Le dernier film semi-autobiographique de Steven Spielberg, The Fabelmans, a été un immense échec à sa sortie (l’un des pires de sa carrière). Ses résultats très insuffisants (45 millions de dollars au box-office mondial pour un budget de 40 millions de dollars hors marketing) ont dû être un coup dur pour le réalisateur, surtout après la déception commerciale de son West Side Story un an plus tôt. Mais Spielberg est loin d’être recalé sur le banc de touche.



Alors que le cinéaste va produire un film sur la guerre entre Coca-Cola et Pepsi, celui-ci fait aussi parler de lui avec son prochain long-métrage sur les Ovnis, The Dish, dont le casting continue de s’agrandir avec un super acteur.



A lire aussi Dune 2 : Steven Spielberg donne son avis sur le film et son réalisateur Denis Villeneuve

accueil des ovnis sur Terre

Spielberg l’extraterrestre

Selon Deadline, Colman Domingo serait en pourparlers pour rejoindre The Dish aux côtés d’Emily Blunt, Colin Firth et Eve Hawson. Ces dernières années, l’acteur a notamment joué dans Candyman (le remake), La Couleur pourpre (le remake), Transformers : Rise of the Beasts ou encore Fear the Walking Dead, le spin-off de The Walking Dead.

La consécration s’est offerte à lui avec la série Euphoria, énorme succès plébiscité par la critique et le public, mais surtout avec sa nomination pour l’Oscar du meilleur acteur après sa performance dans Bayard Rustin (récompense qu’a remporté Cillian Murphy pour Oppenheimer). L’acteur n’est d’ailleurs pas totalement étranger au cinéma de Steven Spielberg, puisqu’il a joué un petit rôle de soldat dans le film Lincoln, sorti en 2012. Il y a cependant fort à parier que cette fois, il s’agira d’un rôle plus important.

Ce n’était qu’un au revoir (peut-être)

Aucun synopsis officiel n’a encore été dévoilé, mais à en croire le titre, le film devrait s’intéresser à… des ovnis (appelez-nous Sherlock). Reste à savoir si le réalisateur de Rencontre du troisième type, E.T l’Extraterrestre et La Guerre des Mondes lèvera une fois de plus la tête vers le ciel, ou si son histoire sera au contraire plus terre-à-terre, axée sur des personnes qui enquêtent sur les ovnis ou sur les mythes délirants qui entourent la zone 51, par exemple.

Plus concrètement, tout ce que l’on sait sur le film, c’est sa date de sortie : 15 mai 2026, soit à l’approche de l’été ce qui serait un retour aux sorties estivales pour Spielberg, lui qui a inventé ce concept avec la sortie au cinéma notamment de Les Dents de la Mer ou Les Aventuriers de l’Arche Perdu.