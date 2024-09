Coca-Cola vs Pepsi : la guerre entre les deux sodas va avoir le droit à son film

La guerre entre Coca-Cola et Pepsi va donner lieu à un film et avec une équipe de rêve aux commandes.

Judd Apatow est devenu un nom majeur de la comédie durant les années 2000. Le cinéaste a rencontré le succès en réalisant 40 ans, toujours puceau (qui avait révélé Steve Carell), En cloque, mode d’emploi ou encore Funny People avec Adam Sandler. Le réalisateur a aussi parfaitement saisi l’ère du temps en produisant des films maintenant cultes pour le public adulescent, comme SuperGrave de Greg Mottola ou encore Frangins malgré eux d’Adam McKay.

Problème, son humour ne fait pas toujours mouche. Alors qu’il avait beaucoup impressionné la critique avec The King of Staten Island en 2020, son dernier film Netflix La Bulle s’était fait conspuer (à juste titre) en 2022. On se demandait donc quel serait le prochain projet du cinéaste. Et justement, avec l’aide de Steven Spielberg à la production, Apatow va s’attaquer à la guerre entre Coca-Cola et Pepsi (rien que ça).

Ah Pepsi et le cinéma…

Guerre Coca-Pepsi au cinéma : mode d’emploi

Selon Deadline, Judd Apatow va en effet réaliser un film sur la célèbre bataille entre les deux boissons (très) sucrées, notamment avec Sony qui a acheté le projet pour plus d’un million de dollars peu avant. En voilà le synopsis :

« Le film raconte l’histoire vraie de la tentative de Pepsi de mettre fin au règne centenaire de Coca-Cola en tant que meilleure marque de cola au monde. Le film met en lumière la « guerre du cola » du milieu des années 1980, qui comprenait tout, de la grave brûlure accidentelle de Michael Jackson au fiasco du New Coke, en tant que récit ultime de l’outsider le plus emblématique prétendant à la deuxième place de l’histoire (Pepsi) en lice pour la première place (Coca-Cola). »

Ah Coca et le cinéma…

Au scénario, on retrouvera Jason Shuman (créateur de la série Acapulco sur Apple TV+) et Ben Queen (passé sur Cars 2, Cars 3 ou encore La Famille Addams 2 : Une virée d’enfer). Sur le papier, ça fait un peu moins rêvé que les noms combinés d’Apatow et Spielberg, mais on demande à voir tant le sujet est passionnant. La guerre entre les deux géants du soda avait en effet déjà fait l’objet de nombreux documentaires comme Pepsi VS Coca, la guerre des colas en 2019, Coca vs Pepsi : le combat du siècle en 2015 ou Pepsi vs Cola: The Marketing Battle of the Century en 2014.

Transposer cette histoire dans un récit de fiction pourrait permettre à Apatow d’accentuer quelques éléments et donc de transformer cette guerre très sérieuse en véritable comédie burlesque. On est en tout cas curieux de voir qui pourrait rejoindre l’aventure. Pour le moment, le projet n’a pas de date de sortie. De son côté, Steven Spielberg avance toujours sur The Dish, son film sur les aliens dont le tournage débutera en février 2025.