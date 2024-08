Ben Affleck va bientôt jouer le catcheur Hulk Hogan dans un film de procès avec Matt Damon

Ben Affleck et Matt Damon vont jouer dans un film sur la bataille judiciaire entre Hulk Hogan et Gawker, autour d’une affaire de sextape.

Vous avez été émus aux larmes devant La Différence de Robert Mandel ? Vous êtes nostalgiques de Ben Affleck et Matt Damon dans Will Hunting ? Vous étiez morts de rire devant Dogma et Jay et Bob contre-attaquent de Kevin Smith ? Vous aviez adoré voir les relations viriles et tendues des deux acteurs dans l’excellent Le Dernier Duel ? Vous ne jurez que par le rayonnant duo et son osmose dans Air de Ben Affleck ? Vous allez être comblés, parce que les deux acteurs vont définitivement reprendre du service.

En effet, alors que les deux complices ont fondé leur propre studio de production indépendant, Artists Equity, les projets n’arrêtent plus depuis entre leur très réussi Air et quelques films pour des plateformes studios (dont un film avec Cillian Murphy). Les deux ex-poulains de Miramax viennent donc d’acquérir un scénario de Charles Randolph (The Big Short), inspiré du livre de Ryan Holiday, Conspiracy: Peter Thiel, Hulk Hogan, Gawker and the Anatomy of Intrigue, qui pourrait être réalisé par un cinéaste qu’ils connaissent bien.

« On va encore gagner beaucoup d’argent ! »

LE DUO PRET À S’EMPARER DE L’AFFAIRE

Le livre racontait le fameux procès de Hulk Hogan dans l’affaire de sa sextape publiée par le site Gawker en 2012. L’ancien catcheur avait finalement gagné son procès, ce qui lui avait rapporté pas moins de 140 millions de dollars. Le film, intitulé Killing Gawker (pour l’instant), devrait donc raconter la même histoire et selon The Hollywood Reporter, Gus Van Sant, qui a révélé au grand public le duo phénomène avec Will Hunting, serait en discussion pour réaliser cette adaptation.

Le moyen pour lui de faire son grand retour au cinéma, six ans après Don’t Worry, He Won’t Get Far on Foot, et donc de retrouver Ben Affleck et Matt Damon. Ben Affleck devrait jouer le très controversé catcheur, actuellement à contre-courant du tout Hollywood puisque pro-Trump, et Matt Damon pourrait jouer Peter Thiel, le co-fondateur de PayPal qui avait soutenu Hulk Hogan durant son procès (notamment en l’aidant à financer toutes les procédures…) pour se venger de Gawker, le site ayant révélé son homosexualité en 2007.

Ben Affleck et Matt Damon avaient tous les deux brillé dans le film de Ridley Scott

Ce n’est pas la première fois que ce projet est sur le point de se concrétiser. En effet, avant qu’Affleck et Damon jettent leur dévolu sur ce procès, Netflix avait lancé en 2019 la production d’un film sur le même sujet avec Chris Hemsworth dans la peau de Hulk Hogan et Todd Phillips à la réalisation. Toutefois, le film du N rouge serait au point mort depuis.

Le projet de Ben Affleck et Matt Damon est donc particulièrement intriguant même si, à ce stade, la patience est de rigueur. Sans confirmation officielle de la part de Artists Equity, le film n’a évidemment aucune date de sortie. En revanche, pour les curieux, à défaut de concrétiser son film de fiction, Netflix avait bel et bien couvert l’affaire à travers un documentaire toujours disponible dans son catalogue : Le procès d’une presse libre.