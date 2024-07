Captain America 4 : le fiasco des Éternels enfin assumé par Marvel, apparemment

La première bande-annonce de Captain America 4 est sortie, et Marvel semble enfin revenir sur un des gros mystères du triste échec des Éternels.

Alors que la sortie ultra attendue de Deadpool & Wolverine approche toujours plus, Marvel se veut actif ces derniers temps. Ainsi, après avoir dévoilé les premières images d’Agatha All Along, la série sur la méchante de WandaVision, le studio a enchaîné cette semaine avec la bande-annonce explosive de Captain America 4, alias Brave New World.

Un projet important pour la synergie entre Disney+ et le cinéma, puisqu’il s’annonce comme une suite directe de la série Falcon et le Soldat de l’Hiver, qui voyait Sam Wilson devenir le nouveau Captain America du MCU. Mais le long-métrage pourrait également se pencher sur une énigme liée à la fin des Éternels, que Marvel semblait avoir oublié en route.

Captain America 4 à la rescousse des Éternels ?

À première vue, ce quatrième opus de la saga Captain America ne paraît pas être une pièce majeure de la Phase 5 du MCU. Pourtant, avec Thunderbolts, le film viendra clôturer cette période de l’univers, avant la dernière ligne droite menant à Avengers 5 et Avengers : Secret Wars. Une place peut-être expliquée par ce petit détail de la bande-annonce.

En effet, dans ces premières images, on peut apercevoir une forme faisant étrangement penser à un des éléments les plus curieux de l’histoire récente de Marvel : le corps sans vie du Céleste Tiamut, laissé gelé à la fin des Éternels au milieu de l’océan, sans qu’aucun film ou série derrière ne vienne évoquer son existence (ou alors très brièvement comme dans She-Hulk).

First peek at Tiamut in ‘CAPTAIN AMERICA: BRAVE NEW WORLD’ pic.twitter.com/dj6BJHgXvH — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) July 12, 2024

Cela fait plusieurs mois que le Céleste est au cœur des rumeurs concernant Captain America 4, et cette première bande-annonce pourrait le confirmer. Si l’on se doit de rester prudent (après tout, cet aperçu reste assez flou), il s’agirait de la première fois que Marvel s’intéresse de nouveau frontalement aux évènements des Éternels, près de 4 ans après sa sortie.

De quoi réhabiliter quelque un projet mal aimé, qui avait constitué un gros échec pour le studio à sa sortie en novembre 2021, avec seulement 402 millions de dollars de recettes dans le monde, malgré un gros casting (Angelina Jolie, Richard Madden, Kit Harington…) et un budget de 236 millions de dollars. Le long-métrage avait été très fraîchement reçu par la critique américaine (mais nous avait plutôt convaincu).

Justice pour les Éternels

La présence de Tiamut dans Captain America 4 serait en tout cas une petite surprise si elle vient à se confirmer, et soulèverait plusieurs questions sur l’intrigue du film. Certains bruits de couloir ont affirmé que la dépouille du céleste pourrait être la source de l’adamantium dans le MCU, ce qui donnerait au projet une ampleur beaucoup plus importante que prévu pour la suite.

Quoi qu’il en soit, ce petit détail de la bande-annonce pourrait s’avérer capital pour le film, et serait assez rassurant sur la capacité du MCU à encore connecter ses projets, chose que l’univers a eu du mal à faire ces dernières années. De quoi espérer (un peu) pour ce Captain America 4, dont la sortie est prévue pour le 12 février 2025 en France.