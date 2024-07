Agatha All Along : une bande-annonce monstrueuse pour la série Marvel sur la méchante de WandaVision

Marvel et Disney+ ont diffusé la première bande-annonce pour la série Agatha All Along, la suite/spin-off de WandaVision.

Pendant des mois, Marvel semblait à la ramasse avec les nombreux changements de nom de la série Marvel sur Agatha Harkness. Finamement, c’était une subtile opération de communication visant à planter le caractère fantasque d’Agatha Harkness. Agatha : Coven of Chaos, House of Harkness, Darkhold Diaries, The Lying Witch with Great Wardrobe… Tout cela, ce n’était qu' »Agatha à Chaque Fois » : Agatha All Along donc, comme le titre officiel de la série.

Après un passage remarqué comme méchante sorcière et antagoniste sadique dans WandaVision, Agatha Harkness (toujours interprétée par la brillante Kathryn Hahn) fait son retour chez Marvel avec une série pilotée par Jac Schaeffer, déjà aux commandes de WandaVision. La première bande-annonce dévoilée par Marvel a montré une série jouant avec les codes de l’horreur et du teen-movie occulte.

C’est Agatha à chaque fois

Au son du rock rampant de Seven Devils de Florence + The Machine, la bande-annonce s’ouvre avec une Agatha aux prises avec un cadavre, dans un simulacre de True Detective. Privée de ses pouvoirs par la Sorcière Rouge lors de la conclusion de WandaVision, Agatha Harkness baigne toujours dans un monde illusoire. Monde duquel elle est tirée par l’apparition de Rio Vidal, incarnée par Aubrey Plaza.

Libérée de son sort (dans tous les sens du terme), Agatha Harkness n’a plus qu’un but : retrouver sa puissance d’antan. Pour ce faire, une seule solution lui est offerte, trouver le Chemin des Sorcières, et survivre à toutes les épreuves mortelles que cette voie impose. Celles et ceux qui y parviennent se voient accorder « ce qui leur manque » : sexe, drogue, rock’n’roll, Darkhold et puissance mystique.

Choqué par la bande-annonce

Agatha All Along : Blair Witch tout public

Toutefois, il y a un couac. Pour parvenir à accéder au Chemin des Sorcières et aller au bout de ses épreuves, Agatha doit réunir un Coven (qui donnait son nom à la série il y a quelques mois : Coven of Chaos), soit une assemblée ou plutôt un « pacte » de sorciers et sorcières. D’où son alliance d’Agatha avec Rio Vidal, Jennifer Kale (Sasheer Zamata), Lilia Calderu (Patti LuPone) ou encore William « Billy » Kaplan (Joe Locke) et Hulkling (Miles Guitierrez-Riley).

Une brochette de personnages issus pour la plupart des arcs narratifs des comics Doctor Strange, centrale magique de l’écurie Marvel, bien que Marvel Television ait pris de nombreuses libertés, en particulier concernant les âges de ces protagonistes. Ceux-ci sont tous liés à des degrés plus ou moins importants à Dr Strange et à Wanda Maximoff, et on relèvera en particulier la présence de William Kaplan, alias Wiccan pour la Maison des Idées, qui dans la mythologie de la Maison des Idées est censé être le fils « magique » de la Sorcière Rouge.

Klaatu, Barada, Nikto !

The Coven version Marvel

Il est à noter que la bande-annonce semble bel et bien confirmer la mort « ferme et définitive » de Wanda Maximoff à la fin de Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Même si l’on se doute bien que la notion de mort est toute relative chez la firme de Kevin Feige, l’information entérine, a priori, cet élément important de la Phase 5 du MCU.

D’après les confidences faites à The Official Marvel Podcast du 3 juillet 2024 par le producteur Brad Winderbaum, Agatha All Along ira sur des terres plus horrifiques que d’habitude pour Marvel. Le producteur a expliqué que la série Agatha All Along serait « très amusante, mais aussi très effrayante« , tout en devenant « assez dramatique » à mesure que l’histoire progressera. Winderbaum a conclu : « C‘est une licence Marvel qui fait peur. C’est un spectacle d’Halloween« .

Un territoire de terreur avec lequel Marvel flirte depuis quelques années déjà : on pense à Werewolf by Night, Dr Strange 2, The New Mutants et à cet inattendu Iron Man zombifié de Far From Home. Les deux premiers épisodes d’Agatha All Along sont attendus le 18 septembre 2024 sur la plateforme Disney+.