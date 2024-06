Marvel : la première image réunit une équipe de sorcières pour la série sur Agatha

La série Marvel Agatha All Along, avec Kathryn Hahn, se dévoile dans une première image avec tout plein de sorcières.

Dure loi que celle de la communication autour des blockbusters. Exemple récent : alors que la série Marvel Agatha All Along pourrait secouer les Avengers (et surtout Doctor Strange), tout le monde s’en fout. Il faut dire qu’à enchaîner les projets peu vendeurs pour le grand public, aussi bien côté film (The Marvels), que série (Echo), Marvel a parié à risques et à tort sur la fidélité absolue de son public.

En effet, ces spectateurs ont pris de la distance avec les créations du Marvel Cinematic Universe, en attendant peut-être un retour en force de la saga super héroïque, notamment avec Deadpool & Wolverine et Daredevil: Born Again. En attendant, cette pauvre Agatha doit bien tenir le coup avec sa série, qui commence doucement à se dévoiler avec une première image partagée par Empire, où elle n’est pas toute seule :

La Porte du paradis

Agatha All Along, ou les Avengers des sorcières

Dans cette première image, nous retrouvons Agnès, aka Agatha Harkness, interprétée par Kathryn Hahn (Afternoon Delight, Bad Moms). À ses côtés, une équipe de sorcières qui fait son entrée dans le MCU, composée de Patti LuPone (Witness, Beau Is Afraid) en Lilia, de Sasheer Zamata (Spree, Les Mitchell contre les machines) en Jennifer, de Debra Jo Rupp (70s Show, Big) en Sharon et d’Ali Ahn (Billions, Comment élever un super-héros) en Alice. Au micro d’Empire, la créatrice d’Agatha All Along, Jac Schaeffer, en dit plus sur ces personnages :

« Ce qu’elles ont en commun, c’est qu’elles sont des sorcières sans clan. Les sorcières sont caractérisées par la tromperie, la trahison, la méchanceté et l’égoïsme. Que se passe-t-il lorsqu’un groupe entier de sorcières fait preuve de telles qualités et qu‘elles ont besoin de travailler ensemble ?«

Elle a l’air chouette cette suite d’Hocus Pocus !

Pour rappel, à la fin de WandaVision, Agatha s’est retrouvée piégée par la Sorcière rouge dans la zone hors réalité qu’elle avait créée pour retrouver sa famille. Si l’on ne sait encore rien de l’intrigue d’Agatha All Along, elle devrait reprendre là où WandaVision s’est arrêtée. Côté production, la réalisation la série a été confiée à Gandja Monteiro (The Witcher, Mercredi), Rachel Goldberg (Comment élever un super-héros, Gen V) et Jac Schaeffer elle-même.

À noter que la prochaine série du Marvel Cinematic Universe débarquera le 18 septembre prochain sur Disney+. En attendant, Deadpool & Wolverine sortira sur nos grands écrans français ce 24 juillet.