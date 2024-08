Captain America 4 : ce méchant de Marvel sera de retour, plus de 15 ans après sa dernière apparition

Marvel a confirmé le retour d’un illustre méchant dans Captain America 4 et on l’avait presque oublié.

Plus les annonces s’enchaînent concernant Captain America : Brave New World, et plus on a l’impression d’assister à une réunion préparatoire pour le festival de cosplay de la Comic-Con. La présence de Red Hulk a été confirmée grâce à la diffusion du premier trailer de Captain America 4, l’identité du personnage incarné par Giancarlo Esposito (Sidewinder) a été dévoilée il y a peu, et il est désormais quasi certain que Mark « Hulk » Ruffalo sera de la partie.

Une brochette d’annonces qui ont presque fait oublier que le premier méchant révélé pour Captain America 4 était Le Leader, qui sera incarné par Tim Blake Nelson. Ce personnage était déjà apparu dans le Marvel Cinematic Universe en 2008 et la Maison des Idées l’a apparemment ressorti du frigo pour offrir du challenge au nouveau Captain America (Anthony Mackie) et au Président Thaddeus Ross (Harrison Ford).

« C’est vraiment moi le héros ? »

Follow The Leader

Lors du Comic-Con 2024 de San Diego, Tim Blake Nelson s’est exprimé au micro de GamesRadar concernant son retour dans la peau du personnage de Samuel Sterns, alias Le Leader. L’antagoniste était apparu en 2008 dans l’Incroyable Hulk de Louis Leterrier et l’acteur a expliqué qu’il attendait ce retour désespérément :

« J’avais abandonné l’idée d’incarner à nouveau ce personnage et j’en étais désespéré. J’ai été franchement étonné lorsqu’ils m’ont dit : « Nous vous ramenons dans le rôle du Leader, et ce sera dans la franchise Captain America ». J’adore Anthony Mackie, nous avons déjà travaillé ensemble, nous avons fréquenté la même école d’art dramatique, alors j’étais partant. »

Grosse migraine

Tim Blake Nelson a également précisé que le nouveau look de son personnage de télépathe psychotique sera grandement inspiré de l’allure étrange du Leader dans les comic-books Marvel : « vous pouvez aller voir dans les bandes dessinées pour avoir des indices sur ce que nous préparons« . Il a ajouté que le résultat final allait nous « étonner« . Il faut savoir que Le Leader fait partie de ces antagonistes au look très étrange, né sous la plume de Stan Lee et de Steve Ditko dans les années 60.

Peau verdâtre, front démesuré couvert de veines épaisses, petit bouc façon dealer new-yorkais des années disco, et combinaison moulante jaune et noir du plus mauvais goût, Le Leader n’est pas vraiment une gravure de mode. Là où les déclarations de Tim Blake Nelson sont importantes, c’est qu’elles imposent Le Leader comme un des personnages principaux de Captain America 4.

Il n’a vraiment pas une gueule de porte-bonheur

Étant donné les liens très forts existant entre Samuel Sterns et la mythologie de Hulk, on se demande si Captain America : Brave New World n’est pas en réalité un « Captain America : Hulks Showdown » caché. Les brouilles contractuelles entre Marvel Studios et Universal empêchant la firme de Kevin Feige de produire un film solo pour Hulk, ne serait-ce pas le moyen détourné de créer un show à la gloire du Géant Vert ?

Avec Red Hulk, Le Leader et Hulk réunis dans un même tableau, il est plutôt légitime de s’interroger à ce sujet… à moins que tout ce beau monde se retrouve un jour avec She-Hulk, aussi dans le coin, avec le fils de Hulk en personne. Bref, la grande foire aux Hulks aura lieu lors de l’arrivée de Captain America : Brave New World dans les salles de cinéma françaises le 12 février 2025.