Captain America 4 : qui est Red Hulk, ce monstre visible à la fin de la bande-annonce ?

La bande-annonce de Captain America 4 : Brave New World a confirmé la présence de Red Hulk en tant qu’antagoniste du film.

La bande-annonce de Captain America 4 a non seulement consacré Anthony Mackie en tant que nouveau porteur du bouclier étoilé, mais aussi confirmé que l’un des principaux méchants de ce film sera Red Hulk. Un Captain America 4 qui aurait explosé son budget, et dans lequel on retrouvera Giancarlo Esposito (Breaking Bad) en tant que sadique de service, et Harrison Ford dans le rôle de Thaddeus « Thunderbolt » Ross. Ford qui, comme l’a montré la bande-annonce de Cap’4, deviendra Red Hulk, l’un des vilains les plus emblématiques de l’écurie Marvel.

Mais qui est-il vraiment ? Que pourrait-il provoquer ? On fait le point. Alors forcément, pour ceux qui ne veulent rien savoir, attention possibles spoilers !

Gros coup de soleil en approche

Captain America : Red Hulk Hogan

En réalité, la présence de ce vilain dans le Marvel Cinematic Universe nous est plus ou moins promise depuis 2008 et le film L’Incroyable Hulk de Louis Leterrier. Une promesse jamais tenue depuis puisque le personnage est toujours apparu en filigrane sous les traits de Thaddeus « Thunderbolt » Ross, le Secrétaire d’Etat, incarné par William Hurt, dans Captain America : Civil War, Avengers : Infinity War, Avengers : Endgame et Black Widow.

Dans Captain America 4, désormais sous les traits d’Harrison Ford, il sera le nouveau Président des États-Unis fraichement élu, et donc le fameux Red Hulk tant attendu. Si les origines du personnage de Red Hulk varient en fonction des différentes chronologies et reboots successifs des comics Marvel, il est communément admis que Thaddeus Ross, père de Betty Ross (la compagne historique de Bruce Banner), a choisi de participer à une expérience militaire secrète et clandestine visant à l’irradier de rayons gamma afin de créer un alter ego à Hulk.

Le but ? Mettre le Géant Vert hors d’état de nuire. Si Ross clame que c’est par souci de paix pour le pays, la réalité est plus basique : un besoin de vengeance de Ross envers Banner, et sa soif de pouvoir (politique, militaire et personnel).

Le choc des Titans

Brave New World : Le meilleur des mondes

En tant que Red Hulk, Thaddeus Ross possède les mêmes pouvoirs que le Hulk Vert : force et endurance surhumaines, facteur guérisseur, production de rayon gamma, mais aussi quelques cadeaux bonus comme un cerveau qui carbure à fond, et la capacité de survivre dans le vide spatial.

À ces compétences hors normes, et contrairement à son alter-ego verdâtre, Red Hulk bénéficie de tout le passif militaire de Ross. Il possède donc des compétences de combat accrues, étant capable d’exécuter des mouvements de close-combat version Hulk, à quoi s’ajoute une bonne grosse dose de sadisme gratuit. Ce qui en fait le pire cauchemar de Hulk, et qui lui a permis d’exterminer l’Abomination, une créature qui avait pris le dessus sur un Bruce Banner pourtant au meilleur de sa forme.

Faudra songer à la sophrologie

Thunderbolts

L’apparition de Thaddeus Ross sous les traits de Red Hulk est une phase préparatoire indispensable pour Marvel Studios, puisque le film Thunderbolts devrait être la dernière étape de la Phase 5 du MCU. Cette équipe a connu de multiples itérations au sein de la Maison des Idées, mais celle constituée par Thaddeus Ross est historiquement composée de Red Hulk, Elektra, Deadpool, Agent Venom, Ghost Rider et du Punisher.

Double jeu

Il est donc évident que Thaddeus Ross/Red Hulk ne sera pas mis hors d’état de nuire par Captain America lors des événements de Captain America 4 : Brave New World. Reste à savoir comment Marvel Studio va négocier une sorte de statuquo entre le Faucon/Captain, et le Président des États-Unis sadique et tordu que se doit d’être Thaddeus Ross pour être un minimum crédible. La réponse arrivera dans les salles françaises avec la diffusion de Captain America : Brave New World, attendu pour le 12 février 2025.