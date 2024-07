Deadpool 3 : un des Avengers pourrait être de la partie pour affronter Wolverine, et faire plaisir aux fans

Alors que la sortie de Deadpool & Wolverine approche inéluctablement, les rumeurs vont bon train, et la dernière en date met aux prises le mutant griffu avec un super-héros culte de Marvel.

Malmené en 2023, Marvel Studios prépare son retour au premier plan cette année, avec une pause brutale marquée par un faible nombre de films et séries au programme. L’unique long-métrage du studio prévu en 2024, Deadpool 3, s’apprête à exploser le box-office, grâce notamment au retour inattendu de Hugh Jackman dans la peau de Wolverine.

Le film prévoit également plusieurs caméos, dont certains ont déjà été révélés dans les premières images, comme cet ennemi culte de la saga X-Men. Mais il ne s’agirait que de la face émergée de l’iceberg, à en croire de nombreux bruits de couloir plus ou moins fiables. Et le dernier en date pourrait concerner un membre majeur des Avengers et un duel dantesque contre… Wolverine.

Quand Marvel te prépare une nouvelle foire à caméos

Avengers vs X-Men avant l’heure ?

Après la sortie du dernier teaser de Deadpool & Wolverine mettant en scène la confrontation entre Logan et Dents-de-Sabre, un de ses ennemis jurés dans les comics, une petite rumeur a mis le feu à la communauté des insiders et leakers de Marvel. Plusieurs comptes à la fiabilité variable ont ainsi sous-entendu un duel à venir entre Wolverine et… Hulk dans le film.

Ce n’est pas la première fois que l’idée fait son chemin, et elle pourrait largement faire sens pour ce retour de Hugh Jackman dans le rôle culte. Le long-métrage se présente en effet comme une célébration des films Marvel sous la bannière Fox, conjuguée à l’aventure personnelle de Wade Wilson / Deadpool et son compagnon de fortune (ou d’infortune) Wolverine.

Aux origines…

Et si une confrontation avec Hulk peut paraître étonnante sur le papier, ce serait oublier que Wolverine est né dans les pages des comics consacrés au Géant de Jade, plus précisément Incredible Hulk #181 en 1974. Alors que Deadpool est lui-même fan de comics dans ses films, le MCU pourrait enfin réaliser un de ses rêves, avec l’affrontement entre ces deux héros légendaires.

Après l’acquisition de la Fox par Disney en 2019, ce genre de scénario est désormais totalement possible. D’autant que Mark Ruffalo, interprète de Bruce Banner depuis 2012, avait ouvertement déclaré en 2018 vouloir affronter Hugh Jackman dans un crossover. Et l’acteur fait partie des derniers rescapés du premier film Avengers, étant récemment apparu dans la scène post-générique de Shang-Chi et la série She-Hulk (que des bons souvenirs).

Hulk contre des super-héros, une tradition chez Marvel

Ramener Ruffalo pour quelques lignes de dialogue ne semble pas trop compliqué pour Marvel. Après tout, l’acteur s’était déjà prêté au jeu du crossover dans Thor : Ragnarok, tenant un rôle secondaire important pour l’intrigue. Parmi la myriade de caméos annoncés pour Deadpool 3 celui-ci paraît non seulement faisable, mais aussi justifiable pour le film, alors qu’un variant de Banner pourrait s’être retrouvé piégé dans le Néant.

Si un membre des Avengers doit être présent, on mettrait donc une petite pièce sur Hulk, incapable qui plus est d’apparaître dans un film en solo (en tout cas, aux dernières nouvelles). Et un éventuel affrontement avec Wolverine permettrait à ce troisième opus de la saga Deadpool de clairement afficher ses ambitions… et de parfaitement marquer son introduction dans le MCU. Réponse dès le 24 juillet 2024 au cinéma.