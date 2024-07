Deadpool 3 devrait exploser le box-office pour Marvel mais pas autant que prévu

Deadpool & Wolverine va sûrement exploser le box-office américain, mais les estimations sont moins hautes que prévu pour Marvel.

La promotion du nouveau Marvel (et unique film du MCU de 2024) s’intensifie à moins d’un mois de sa sortie sur les écrans. Le studio a notamment teasé que Wolverine affronterait un ennemi culte dans Deadpool 3, pour espérer faire grimper l’attente pour le film de Shawn Levy. Il faut dire que Marvel a besoin de vraiment relancer la machine après ses échecs récents et forcément, l’aventure portée par Ryan Reynolds et Hugh Jackman a une grosse responsabilité.

Pour le moment, les voyants sont au vert puisque Deadpool 3 a déjà explosé des records au box-office américain notamment lors des préventes. D’ailleurs, les experts pensent qu’il est très probable que le film de super-héros soit l’un des plus gros succès de 2024. Sauf que même si c’est le cas pour Marvel et Disney, les dernières estimations concernant son lancement américain ont été revues à la baisse.

La piscine morte remplie de billets verts

Deadpool 3 va tout péter…ou presque

Dans The Hollywood Reporter, les experts indiquent en effet que Deadpool & Wolverine devrait réaliser un démarrage à hauteur de 160 à 165 millions de dollars de recettes lors de son premier week-end aux États-Unis (plus précisément du 26 au 28 juillet 2024). Si c’est le cas, il deviendrait le meilleur démarrage de l’année 2024 outre-Atlantique devant le phénomène Vice-Versa 2 (qui a débuté aux alentours de 154 millions). Ce serait au même niveau que Barbie et ses 162 millions en 2023 et le meilleur lancement pour un film MCU depuis Black Panther 2 (181 millions en novembre 2022).

Quoi qu’il arrive, le film devrait donc aider Marvel à relever la tête. Toutefois, avec cette nouvelle fourchette, les experts semblent bien moins optimistes qu’il y a quelques mois. Après tout, les premières estimations tablaient plutôt sur un démarrage aux alentours de 200 millions de dollars de recettes (soit au niveau du premier Black Panther ou du premier Avengers et dans le top 5-6 des meilleurs lancements du MCU au cinéma).

« Let’s go, on va encore gagner masse thune ! »

Avec environ 160 millions de dollars de recettes, Deadpool 3 ne devrait pas être le sauveur absolu tant espéré pour le MCU. Il s’agirait du onzième meilleur démarrage de la saga, ce qui serait plutôt rassurant mais pas dithyrambique. Cela étant dit, comme il s’agit d’un film Rated R, ce serait une très bonne entrée en matière. En effet, il battrait le record du meilleur lancement pour un film classé R (détenu actuellement par… Deadpool avec 138 millions de dollars).

Même si les pronostics sont donc bien plus bas que prévue, le destin de Deadpool & Wolverine pourrait donc grandement influencer le futur de Marvel et du MCU, voire toute l’industrie hollywoodienne du super-héros. Pour le savoir, il faudra patienter jusqu’à la sortie en salles de ce Deadpool 3, le 24 juillet en France et le 26 juillet aux États-Unis.